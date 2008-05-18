Desvertebrado el frente 35 de las FARC en Sucre

Tropas del Comando Conjunto del Caribe capturaron a dos presuntos guerrilleros y tres más se entregaron, en operativos realizados en zona rural de Majagual, al sur del departamento de Sucre. De acuerdo con el coronel cesar Augusto Cardona, comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, entre los capturados figura Oscar Guevara Blanco, alias “Federico”, quien se desempeñaba como tercero al mando del frente 35 de las FARC. En la operación también fue capturado Alexander Enrique Arrieta Vitola, alias “Alberto”, y se entregaron a la fuerza pública tres presuntos guerrilleros del frente 35 de las FARC, conocidos con los alias de “Yeimy”, “Abelino”, y “Deisy Paola”. Con la captura del cabecilla alias “Federico “y alias “Alberto” y la entrega de los otros 3 miembros del grupo armado ilegal habría desaparecido el frente 35 de las FARC. Así lo informaron el comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, coronel Cesar Augusto Cardona y el comandante de la Brigada 11 del Ejército, Coronel Jorge Salgado Restrepo. Óscar Guevara Blanco, alias “Federico”, confirmó a Caracol Radio que esa estructura del grupo armado ilegal quedó desvertebrada debido a la baja de sus principales jefes y las últimas capturas y desmovilizaciones de sus miembros.