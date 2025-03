Davydenko vence a Nadal y se lleva el título del Master Series de Tenis de Miami

El ruso Nikolay Davydenko logró su primer Masters Series de Miami al vencer en la final al español Rafael Nadal por 6-4 y 6-2, en una hora y media de partido. Es la primera vez que un ruso se hace con este campeonato en el cuadro masculino en los 24 años de historia del torneo. Su compatriota Svetlana Kuznetsova se alzó con el título en 2006. Nadal, que cayó en la final de este torneo en 2005, ante el suizo Roger Federer y en cinco sets, volvió a quedarse a las puertas de este título y sigue a la espera de conseguir el décimo Master Series de su carrera, una marca sólo superada por Andre Agassi (17), Roger Federer (14) y Pete Sampras (11). Nadal y Davydenko saltaron a la pista, bañada por las altas temperaturas de Cayo Vicaíno y con una humedad del 72 por ciento, decididos a imponer su servicio, pero el ruso rompió pronto el saque al español para colocarse por delante 2-1. La respuesta del número dos del mundo, ante la presencia del duque de Palma, Iñaki Urdangarín, fue contundente: devolución de la moneda, juego en blanco y recuperación de la ventaja. Davydenko igualó de nuevo la contienda y a neutralizar el servicio de Nadal, que tuvo que volver a remar contracorriente con 5-3 abajo. El mallorquín aguantó con su saque pero los precisos latigazos del ruso le dieron el primer set en 45 minutos. No estaba cómodo el español sobre la pista. Sin confianza en su saque y frustrado por la escasa efectividad de sus golpes, cedió su servicio en el primer juego de la segunda manga. Todo lo contrario que Davydenko, que hizo gala de una precisión y tranquilidad asombrosas. Al ruso le salía todo, incluidas devoluciones imposibles a las colocadas izquierdas de Nadal, y se colocó con un cómodo 4-1. La final se le ponía muy cuesta arriba al español y Davydenko no perdió la compostura. Le infligió a Nadal otro juego en blanco para ponerse con 5-1, y aunque el español tiró de oficio para salvar la primera ocasión, el ruso no falló en la segunda para hacerse con el título. "Me resulta una sorpresa estar aquí (como ganador del torneo)", dijo Davydenko durante la ceremonia de entrega del trofeo. "Es una locura". El ruso usó la misma raqueta durante los seis encuentros que disputó en este Master Series de Miami. "Sólo tengo una", dijo el jugador. "Sorprendentemente no he roto ninguna cuerda. Voy a guardar esta raqueta para siempre", agregó el campeón. Por su parte el español admitió que su rival había desplegado un tenis de gran calidad. "Hoy no he podido jugar mejor porque él ha estado a un nivel increíble", dijo Nadal.