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09 jul 2026 Actualizado 10:10

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Misterios y creencias

Fuertes vientos azotan el centro del departamento de Sucre

Cerca de treinta familias resultaron damnificadas por fuertes vientos huracanados que se presentaron en las últimas en el corregimiento de Granada, zona rural del municipio de Sincelejo Sucre.

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Cerca de treinta familias resultaron damnificadas por fuertes vientos huracanados que se presentaron en las últimas en el corregimiento de Granada, zona rural del municipio de Sincelejo Sucre. Catalina Herazo, una de las afectadas, dijo que los fuertes vientos, que se presentaron con lluvias y tormentas eléctricas, causaron destrozos en los techos y paredes de las viviendas y también en la iglesia y en escuela de la población. Los damnificados se ubicaron en viviendas de familiares y amigos ante la imposibilidad de permanecer en sus casas. Los organismos de socorro llegaron a la población para inspeccionar la situación y hacer un diagnóstico preciso de los efectos ocasionados por el fenómeno natural.

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