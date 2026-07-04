Cuando la lengua de suegra florece, se anuncia algo muy positivo ¿Cómo estimular la floración?

Imagen de referencia a planta de lengua de suegra/ Getty Images / BARTON

Si está buscando una planta resistente, fácil de cuidar y a la que muchas personas atribuyen propiedades relacionadas con la protección y la buena fortuna, la lengua de suegra puede ser una excelente opción.

Además de su valor ornamental, diversos estudios han demostrado que contribuye a mejorar la calidad del aire en espacios interiores, mientras que, según algunas creencias, su floración simboliza la llegada de energías positivas y prosperidad.

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¿Qué es la lengua de suegra?

La lengua de suegra (Sansevieria trifasciata), también conocida como espada de San Jorge o planta serpiente, es una de las especies de interior más resistentes y fáciles de mantener.

Se caracteriza por sus hojas largas, rígidas y puntiagudas, que crecen de forma vertical y presentan tonalidades verdes con bordes amarillos, dependiendo de la variedad.

Gracias a su capacidad de adaptarse a diferentes condiciones de luz y a que requiere pocos cuidados, es una de las plantas más populares para decorar hogares y oficinas.

Principales beneficios

Además de su valor decorativo, la lengua de suegra ofrece varias ventajas:

Ayuda a purificar el aire: Estudios, como el conocido experimento de la NASA sobre plantas de interior, han demostrado que puede contribuir a eliminar algunos compuestos presentes en ambientes cerrados, como el benceno y el formaldehído.

Estudios, como el conocido experimento de la NASA sobre plantas de interior, han demostrado que puede contribuir a eliminar algunos compuestos presentes en ambientes cerrados, como el benceno y el formaldehído. Libera oxígeno durante la noche: A diferencia de muchas otras plantas, realiza un tipo de metabolismo que le permite liberar oxígeno durante la noche, por lo que suele recomendarse para habitaciones y dormitorios.

A diferencia de muchas otras plantas, realiza un tipo de metabolismo que le permite liberar oxígeno durante la noche, por lo que suele recomendarse para habitaciones y dormitorios. Es muy resistente: Tolera periodos prolongados sin riego, ambientes con poca humedad y condiciones de baja iluminación, lo que la convierte en una opción ideal para personas con poca experiencia en jardinería.

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¿Cómo estimular la floración de la lengua de suegra?

Aunque la floración no ocurre con frecuencia, existen algunos cuidados que pueden favorecer este proceso:

1. Proporcione buena iluminación

Aunque la planta sobrevive en lugares con poca luz, para florecer necesita recibir abundante luz indirecta o varias horas de sol filtrado cada día.

2. Evite el exceso de agua

La lengua de suegra prefiere los sustratos secos. Lo recomendable es regarla únicamente cuando la tierra esté completamente seca, ya que el exceso de humedad puede afectar sus raíces e impedir la floración.

3. Fertilice durante la época de crecimiento

En primavera y verano puede aplicar un fertilizante para suculentas rico en fósforo y potasio, nutrientes que favorecen el desarrollo de flores.

También es posible utilizar abonos orgánicos, como preparados elaborados con cáscaras de plátano, siempre con moderación.

4. No cambie la maceta con frecuencia

Esta planta suele florecer con mayor facilidad cuando sus raíces ocupan gran parte del recipiente. Por ello, no es recomendable trasplantarla constantemente, ya que un espacio ligeramente reducido puede estimular la aparición de flores.

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Aunque para muchas personas la floración de la lengua de suegra representa un símbolo de prosperidad, abundancia y protección espiritual, desde el punto de vista botánico se trata de un proceso completamente natural que depende de la madurez de la planta y de las condiciones adecuadas de cultivo.