Capturan a supuesto sucesor en las Farc de alias "Martín Caballero"

Las autoridades capturaron en el municipio de Cordoba-teton, centro del Departamento del Bolívar, al jefe de los Frentes 35 y 37 de las Farc que opera en los departamentos de Bolívar y Sucre. Lucio Gomez Briñez, alias "Mañe" o Manuel Ortiz, es el primer hombre en importancia en esta organización ilegal que opera en los Montes de María, y al ser dado de baja el Comandante del Frente 37 de las FARC, "Martin Caballero", éste asumió el mando. Según las autoridades, este hombre estaría comprometido en las acciones violentas contra la fuerza pública, derribamiento de torres de energía, secuestros, retenes ilegales, atentados terroristas a miembros de la infantería de marina, y asesinato a ganaderos en los Montes de María.