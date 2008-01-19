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09 jul 2026 Actualizado 10:58

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Orden Público

Capturan a ganadero de Sucre por presuntos vínculos con paramilitares

Fedegan dice no defiende a ningún ganadero vinculado con paramilitarismo.

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Al bunker de la Fiscalía en Bogotá fue trasladado el ganadero sucreño Octavio Botero, sindicado de los presuntos delitos de concierto para delinquir y financiación de grupos paramilitares.
Fuentes de la Fiscalía dijeron que en las próximas horas el Inpec definirá el sitio de reclusión de este ganadero quien fue capturado en Sincelejo y trasladado a la capital del país este sábado.
Agentes de CTI de la Fiscalía buscan a otro ganadero de ese mismo departamento y quien se encuentra prófugo de la justicia. Se trata de José Joaquín García, vinculado a la masacre de Macayepo, y conocido en Sucre por ser prestamista de dirigentes políticos dijeron fuentes de la Fiscalía.
Fedegan no defiende a ningún ganadero vinculado con paramilitarismo, dice su presidente
El presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, dijo que la vinculación de los ganaderos Octavio Botero y José Joaquin García a procesos por paramilitarismo, el primero capturado recientemente y el segundo prófugo de la justicia, no significa que todo el gremio haya recurrido a practicas ilegales para garantizar su seguridad.
Lafaurie dice que cada quien debe responder por sus actuaciones y que los ganaderos no deben ser vistos "como victimarios sino como víctimas" y que hay que confiar en la independencia de la Fiscalía.
Insistió que el gremio que representa no defenderá a ninguno de sus miembros que haya infringido las leyes colombianas y que esas conductas no son atribuibles a todo un sector económico.
"Eso de estar señalando nuevamente a los ganaderos, como si los ganaderos fueran unos delincuentes, no tiene ningún sentido. Le garantizo que el señor Joaquín García, o los otros que han sido vinculados a estos hechos, también deben ser ingenieros, abogados o comerciantes", señaló Lafaurie.

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