Capturan a ganadero de Sucre por presuntos vínculos con paramilitares

Al bunker de la Fiscalía en Bogotá fue trasladado el ganadero sucreño Octavio Botero, sindicado de los presuntos delitos de concierto para delinquir y financiación de grupos paramilitares. Fuentes de la Fiscalía dijeron que en las próximas horas el Inpec definirá el sitio de reclusión de este ganadero quien fue capturado en Sincelejo y trasladado a la capital del país este sábado.Agentes de CTI de la Fiscalía buscan a otro ganadero de ese mismo departamento y quien se encuentra prófugo de la justicia. Se trata de José Joaquín García, vinculado a la masacre de Macayepo, y conocido en Sucre por ser prestamista de dirigentes políticos dijeron fuentes de la Fiscalía.Fedegan no defiende a ningún ganadero vinculado con paramilitarismo, dice su presidenteEl presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, dijo que la vinculación de los ganaderos Octavio Botero y José Joaquin García a procesos por paramilitarismo, el primero capturado recientemente y el segundo prófugo de la justicia, no significa que todo el gremio haya recurrido a practicas ilegales para garantizar su seguridad.Lafaurie dice que cada quien debe responder por sus actuaciones y que los ganaderos no deben ser vistos "como victimarios sino como víctimas" y que hay que confiar en la independencia de la Fiscalía.Insistió que el gremio que representa no defenderá a ninguno de sus miembros que haya infringido las leyes colombianas y que esas conductas no son atribuibles a todo un sector económico."Eso de estar señalando nuevamente a los ganaderos, como si los ganaderos fueran unos delincuentes, no tiene ningún sentido. Le garantizo que el señor Joaquín García, o los otros que han sido vinculados a estos hechos, también deben ser ingenieros, abogados o comerciantes", señaló Lafaurie.