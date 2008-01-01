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09 jul 2026 Actualizado 10:58

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Una camioneta causa la muerte de cuatro niños y su abuela cerca de Tolú, Sucre

Cinco personas murieron tras ser arrolladas por una camioneta cuando caminaban sobre la orilla de una carretera que conduce hacia el municipio de Tolú, en el departamento de Sucre.

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Cinco personas murieron tras ser arrolladas por una camioneta cuando caminaban sobre la orilla de una carretera que conduce hacia el municipio de Tolú, en el departamento de Sucre.
Reportes entregados a Caracol Radio por la Policía señalan que el vehículo, cuyos datos no fueron de inmediato suministrados, indican que entre las víctimas fatales hay cuatro niños con edades de 4, 5, 10 y 12 años, además de su anciana abuela.
Los cinco llegaban a una glorieta que divide la carretera hacia Tolú y Coveñas, cuando fueron atropellados por el automotor.
Las autoridades trabajan en la identificación de las víctimas.

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