Riquelme no pudo marcar en Bogotá. Arismendi, Maldonado, Moreno Martins y Dayro entran en la tabla

El argentino Juan Román Riquelme, con cuatro tantos, lidera la tabla de goleadores a pesar de no marcar en la derrota 1-2 ante Colombia, y ahora soporta el asedio de los venezolanos Giancarlo Maldonado y Daniel Arismendi, y el boliviano Marcelo Moreno Martins, que anotaron dos goles cada uno.Al comienzo de la cuarta fecha de las eliminatorias, también quedaron con dos goles en la clasificación de cañoneros el colombiano Rubén Darío Bustos (Gremio de Brasil) y el argentino Lionel Messi (Barcelona de España), quienes marcaron un gol en el juego disputado en Bogotá. Dayro Moreno, que jugó pocos minutos, ingresó a la tabla con un tanto.