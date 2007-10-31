La Fuerza Pública debió hacer más presencia para evitar disturbios pos electorales

El registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, dijo que en algunos casos, los actos violentos que se han presentado contra varias sedes de la institución, luego de las elecciones del pasado domingo, han ocurrido por falta de atención de la Fuerza Pública.En diálogo con Caracol Radio, el registrador nacional indicó que desde hace varios días le envió una carta al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, al general Freddy Padilla De León, comandante de las Fuerzas Militares, y al general Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional, para que garanticen la seguridad de los funcionarios de la entidad, que en algunos municipios están en alto riesgo.