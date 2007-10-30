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09 jul 2026 Actualizado 10:11

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Queman resultados electorales en Coveñas, Sucre

Habitantes del municipio de Coveñas, Sucre, quemaron todo el material electoral y destruyeron parte de la infraestructura física de la Registraduría Municipal de Coveñas.

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Habitantes del municipio de Coveñas, Sucre, quemaron todo el material electoral y destruyeron parte de la infraestructura física de la Registraduría Municipal de Coveñas.
Un grupo de personas, seguidoras de un candidato que perdió las elecciones, incursionaron abruptamente a las instalaciones de la entidad, sacaron a la fuerza toda la documentación y le prendieron fuego.
En estos momento, por lo menos veinte personas, entre ellos el Registrador, la comisión escrutadora y otros funcionarios, permanecen retenidos por la turba, que amenaza con incendiar el resto del lugar con ellos adentro. Las autoridades policiales tratan de retomar el control en este municipio del norte de Sucre.
Situación parecida se registra en otros dos municipios del departamento, Ovejas y Tolúviejo, donde los habitantes realizan protestas.

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