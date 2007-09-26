Llaman a indagatoria al primo del presidente Álvaro Uribe, por el escándalo de la 'parapolítica'

La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al senador Mario Uribe Escobar, primo del presidente Álvaro Uribe, y a los representantes a la Cámara Alfredo Cuello Baute y Álvaro Morón Cuello, por el escándalo de la "parapolítica".Los magistrados de la Sala Penal de la Corte encontraron suficientes evidencias para vincular formalmente al congresista Uribe Escobar, a las investigaciones que se adelantan por los presuntos vínculos entre dirigentes políticos y grupos paramilitares.Según Jairo Castillo Peralta, alias "Pitirry", testigo clave de la Corte en el caso de la "parapolítica", y quien está exiliado en Canadá, Mario Uribe se reunió en varias ocasiones con los líderes paramilitares de Sucre con el fin de obtener tierras en ese departamento y en Antioquia.De igual forma, durante su versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, reveló que sostuvo reuniones con el senador Uribe Escobar, quien le habría pedido apoyo electoral para llegar al Congreso de la República.En el caso del ex presidente de la Cámara de Representantes Alfredo Cuello Baute, y del representante a la Cámara, Álvaro Morón Cuello, la Corte Suprema tiene en su poder documentos y testimonios que los relacionan con el ex jefe del bloque Norte de las Autodefensas, Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40".El senador Mario Uribe pertenece al movimiento Colombia Democrática, mientras que Alfredo Cuello Baute es de filiación conservadora y Álvaro Morón Cuello llegó al congreso como fórmula del ex senador Álvaro Araújo Castro, por el partido Alas Equipo Colombia.En los próximos días la Sala Penal de la Corte definirá la fecha y la hora en la que los tres congresistas tendrán que rendir indagatoria ante la comisión especial que investiga la "parapolítica".