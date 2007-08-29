Caos, violencia y duros enfrentamientos, deja el paro en Bolivia

El gobierno de Evo Morales calificó de "parcial" la huelga en su contra en seis regiones bolivianas, pero los organizadores la consideran un "éxito", luego de una jornada con actos violentos en la que el alcalde de la mayor ciudad del país pidió la secesión de las regiones orientales. El ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, dijo hoy que fue un paro ni total ni contundente, y "signado por la violencia" en Santa Cruz y Cochabamba, más algunos incidentes y bloqueo de calles, carreteras y fronteras en Pando, Beni, Chuquisaca y Tarija. En cambio, el prefecto (gobernador electo) de Santa Cruz, Rubén Costas, y el presidente del Comité Cívico de ese departamento oriental, el más próspero del país y donde Morales tiene menos apoyo, Branco Marinkovic, se felicitaron por el éxito de la protesta y calificaron de "histórica" la jornada. La huelga enfrentó a seguidores de Morales y sus opositores por las políticas del oficialismo en la Asamblea Constituyente, cuyas sesiones están suspendidas desde la semana pasada por protestas violentas en Sucre. También hay disputas por las autonomías regionales y un juicio abierto por Morales a cuatro de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional. La Asociación de Magistrados, que agrupa a 900 jueces y vocales de las cortes bolivianas, ratificó hoy que hará una huelga los próximos jueves y viernes "en defensa de las instituciones democráticas del país". La sorpresa corrió por cuenta del alcalde de Santa Cruz, la mayor ciudad de Bolivia con millón y medio de habitantes, Percy Fernández, hijo de españoles, que propuso crear "otra patria" para separar las regiones orientales amazónicas del occidente andino. Según la edición digital del diario cruceño El Deber, Fernández afirmó que los cuatro departamentos del oriente, más parte de Chuquisaca (sur) y Cochabamba (centro), deberían formar otra nación. Una portavoz del Comité Cívico de Santa Cruz dijo a Efe que las palabras de Fernández no representan la posición de la entidad, que convocó a la huelga "por la unidad del país y para que este gobierno escuche el pedido de respeto a la democracia". Según dicha fuente, esa entidad espera que Morales concrete un espacio de diálogo para resolver los conflictos del país, mientras el ministro de Gobierno sostuvo que las "métodos violentos" deslegitimaron la huelga. El paro afectó a dos tercios del territorio boliviano y a dos tercios de los casi diez millones de habitantes, pero no incluyó los departamentos andinos y de mayoría indígena de La Paz (noroeste) y Oruro y Potosí (suroeste), donde Morales tiene mayor respaldo. La violencia dejó heridos, detenidos, destrozos y saqueos, los más graves en Santa Cruz, donde militantes de la Unión Juvenil Cruceñista, grupo de choque de los autonomistas, trataron de forzar el cumplimiento de la huelga incluso en sectores afines a Morales. Rada dijo que ese grupo es un peligro para "la convivencia de la democracia", anunció que serán denunciados ante la Fiscalía y pidió al Comité Cívico que los expulse de su seno. En Cochabamba, donde un policía fue herido por una pedrada, los manifestantes interrumpieron desde la madrugada el paso de vehículos mientras daban vivas a la democracia y "mueras" a Morales y el presidente venezolano, Hugo Chávez. "Bolivia soberana, no venezolana... Muera la dictadura de Evo Morales", coreaban un día después de que el mandatario y la oposición se acusaran mutuamente de recibir apoyo extranjero, en un caso de Estados Unidos y en el otro de Cuba y Venezuela. El gobierno acusa a la oposición y a los movimientos cívicos que impulsaron la huelga de defender "los privilegios de la oligarquía" y de ser racistas. "Solo piensan día y noche en cómo tumbar a este indio", dijo el lunes el mandatario aimara. Morales encabezó hoy un acto con indígenas de varios países en el Palacio de Gobierno de La Paz, pero no se refirió a la huelga ni a los actos violentos. Las agresiones en Santa Cruz fueron cometidas principalmente por jóvenes autonomistas, pero también partidarios de Morales agredieron a reporteros. Un fotógrafo de Efe fue amenazado por jóvenes que perforaron las ruedas de la moto en la que iba a hacer el seguimiento del paro. Según Rada, fueron detenidas once personas, tres en Santa Cruz y ocho en Cochabamba, entre ellas Daniel Ruiz Arapo, de 20 años, en cuya cédula figura la nacionalidad estadounidense. La huelga tuvo un seguimiento mayoritario en Sucre, cabecera de Chuquisaca y capital oficial pero no efectiva de Bolivia, que vive una pugna con La Paz para la sede del gobierno y el parlamento.