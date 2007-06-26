La emergencia en La Mojana debe ser económica y social

Un billón y medio de pesos es el costo de los daños causados por el invierno en la zona de La Mojana donde los rios se llevaron zonas de cultivos, carreteras, puentes y anegaron cuatro municipios completos de Sucre.Por lo tanto el alcalde de Majagual, Sucre, fue enfático al asegurar que las medidas tomadas por el gobierno para solucionar la crisis en La Mojana no son suficientes y pidió que de inmediato se declare la emergencia económica y social en la región. La emergencia también afectó municipios de Antioquia y Bolívar, pero los destrozos mas grandes se han visto en Sucre. Hasta ahora se han reportado 120 mil personas damnificadas por la fuerte creciente del río Cauca, que a juicio de habitantes de la zona y de funcionarios de organismos de socorro es la mas grave de los últimos 40 años. Los damnificados en su mayoría permanecen en albergues provisionales donde cada día proliferan enfermedades como la gripa, problemas respiratorios,diarrea y fiebre entre otras patologías que afectan especialmente a los niños. Actualmente en lo que respecta al departamento de Sucre la situación más difícil se presenta en el municipio de San Benito Abad donde más de 2 milfamilias en los últimos días han resultado damnificados por la creciente del río San Jorge; por este hecho las autoridades de Sucre incluyeron esta población en la zona de emergencia.