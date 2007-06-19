En Sucre cae banda de proxenetas que utilizaba a menores

La Dijin de la Policía desmanteló una banda de proxenetas que operaba en el departamento de Sucre.Según el director de la unidad, coronel Nicolás Muñoz Martínez, en las operaciones fueron capturadas cuatro personas sindicadas de pagar a menores 50 mil pesos por utilizarlas en actos abusivos."Los sujetos buscaban, mediante engaños, a menores de edad para utilizarlas y hacerlas sostener relaciones sexuales con clientes que pagaban hasta 50 mil pesos por estar con ellas", dijo Muñoz.Otro hombre de 72 años fue capturado en Cartagena, sindicado de abusar de menores de edad.Las autoridades informaron que el antisocial les pagaba entre 500 y mil pesos por sostener relaciones sexuales con él.