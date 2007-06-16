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09 jul 2026 Actualizado 10:07

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Ciencia y medio ambiente

Al menos 57 muertos y 351 mil damnificados deja el invierno en Colombia

El invierno afectó a 198 municipios, 27 departamentos, destruyó 400 viviendas y averió a mil nueve mil 500. A pesar del número de víctimas y daños materiales, la temporada invernal causó menos estragos que los presentados el pasado.

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Un preocupante balance del invierno que está por concluir, entregó el gobierno. La directora de la Oficina de Atención y Prevención de Emergencias, Luz Amanda Pulido, informó que hasta el momento se tiene conocimiento de 57 personas fallecidas, 12 desaparecidas y 351 mil damnificadas.
El invierno afectó a 198 municipios, 27 departamentos, destruyó 400 viviendas y averió a mil nueve mil 500. A pesar del número de víctimas y daños materiales, la temporada invernal causó menos estragos que los presentados el pasado, señaló la funcionaria.
Dijo que el gran número de familias damnificadas por inundaciones y deslizamientos, cerca de 71 mil, creció por la gran tragedia que se presenta en la zona de La Mojana, en el departamento de Sucre, donde las lluvias y el desbordamiento de los rios afectó a 106 mil habitantes de la región.

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