Al menos 57 muertos y 351 mil damnificados deja el invierno en Colombia
El invierno afectó a 198 municipios, 27 departamentos, destruyó 400 viviendas y averió a mil nueve mil 500. A pesar del número de víctimas y daños materiales, la temporada invernal causó menos estragos que los presentados el pasado.
Un preocupante balance del invierno que está por concluir, entregó el gobierno. La directora de la Oficina de Atención y Prevención de Emergencias, Luz Amanda Pulido, informó que hasta el momento se tiene conocimiento de 57 personas fallecidas, 12 desaparecidas y 351 mil damnificadas.El invierno afectó a 198 municipios, 27 departamentos, destruyó 400 viviendas y averió a mil nueve mil 500. A pesar del número de víctimas y daños materiales, la temporada invernal causó menos estragos que los presentados el pasado, señaló la funcionaria.Dijo que el gran número de familias damnificadas por inundaciones y deslizamientos, cerca de 71 mil, creció por la gran tragedia que se presenta en la zona de La Mojana, en el departamento de Sucre, donde las lluvias y el desbordamiento de los rios afectó a 106 mil habitantes de la región.