Primera condena contra el jefe paramilitar de Sucre alias "Cadena"

El juzgado penal único especializado de Sincelejo condenó a 37 años y 9 meses de prisión al jefe paramilitar, Rodrigo Mercado Pelufo, alias "Cadena", al hallarlo responsable del homicidio de la fiscal especializada de Sincelejo, Yolanda Paternina Negrete, sucedido el 29 de agosto del año 2001 en un exclusivo sector de la capital del departamento de Sucre.Igualmente el despacho judicial condenó a alias "Cadena" a cancelar, a manera de indemnización a los familiares de la funcionaria asesinada, 400 salarios mínimos mensuales vigentes en el año 2001 fecha en la que se consumó la conducta punible.Contra Mercado Pelufo cursa en esta misma dependencia otros procesos por los delitos de homicidio y desaparición forzada entre otros.El jefe del grupo paramilitar Héroes de los Montes de María, se encuentra desaparecido desde julio del 2005 cuando su vehículo apareció incinerado en un paraje solitario cercano a la zona de concentración en Santa fe de Ralito Córdoba.Este jefe paramilitar ha sido señalado por las autoridades como el responsable de las desapariciones y asesinato de las personas cuyos cadáveres aparecieron en las fosas comunes en zona norte de Sucre.La misma providencia ordena compulsar copia a la fiscalía para que se investigue penal y disciplinariamente al jefe de seguridad del C.T.I en ese momento Luis Alberto Jiménez Ospina, por falso testimonio y por que omitió su obligación de brindarle las medidas de seguridad necesaria a la fiscal asesinada.