Denuncias contra Alfonso y Tafur, comprometen a varios dirigentes de Bolívar

Una de las denuncias que estudia la Corte Suprema de Justicia contra los representantes a la Cámara Héctor Julio Alfonso y Fernando Tafur comprometen a varios dirigentes políticos del departamento de Bolívar con los grupos paramilitares.La denuncia, conocida por Caracol Radio, relata que en agosto de 2004 Tafur, entonces presidente del Directorio Departamental Conservador, realizó encuentros en el corregimiento de Pueblito Mejía, municipio de Barranco de Loba, con un jefe paramilitar conocido como 'Comandante Julián' o 'Jota'.En dicho encuentro, coordinado también con el hoy desmovilizado Ernesto Báez, participaron el senador Vicente Blel, el ex representante Alfonso López Cossio (aspirante a la Gobernación), el diputado Jorge Tafur (hermano del hoy congresista) y varios dirigentes del sur de Bolívar.En la misma se creó un comité llamado "Provincia del Sur" del cual era secretario Uldarico Toloza, hoy cuota de Enilce López, 'La Gata' en la administración departamental.La denuncia señala también que con varios jefes paramilitares, encabezados por alias "Juancho", se realizaron nuevas reuniones, ordenadas por La Gata y coordinadas por Tafur, en los sitios de La Línea y El Dique, y en Ballestas, Turbana y Marialabaja, donde se organizaron las elecciones municipales y se impusieron candidatos.Los grupos parapolíticos organizados tuvieron un cambio brusco, según la denuncia, cuando el entonces gobernador de Bolívar, Luis Daniel Vargas, le entregó el monopolio del chance a La Gata, quien en contraposición consiguió el respaldo de Salvatore Mancuso para el candidato del gobernador a sucederlo.Cuatro días antes de las elecciones, el grupo de "los Gatóbulos", como se conoce al de Enilce López, resolvió quitarle respaldo al candidato Alfonso López Cossio y otorgárselo al actual mandatario, Libardo Simanca, quien habría recibido una financiación de La Gata por siete mil millones de pesos.En la denuncia se menciona el apoyo a Simanca del grupo Nueva Fuerza Liberal, dirigido por la senadora uribista Piedad Zucardi pero del cual es inspirador su esposo, el ex senador Juan José García, quien perdió la investidura, y hermano del hoy detenido Alvaro García Romero.También se menciona que La Gata impuso la elección del alcalde de Cartagena, Nicolás Curi y de varios mandatarios municipales en Bolívar, Sucre y Magdalena.La denuncia ante la Corte es específica contra los representantes Héctor Julio Alfonso, hijo de La Gata, quien tras ser expulsado del conservatismo se inscribió por Apertura Liberal y obtuvo su segundo renglón, Fernando Tafur, hoy presidente de la comisión de Etica de la Cámara.Tafur reconoció en días pasados a Caracol Radio que al menos uno de los permisos especiales para carros de los congresistas lo tiene para un vehículo de propiedad de La Gata.