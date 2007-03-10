En una vivienda de Sincé de manera extraña se están incendiando los muebles

Los habitantes del municipio Sincé, en el departamento de Sucre, están asombrados y temerosos porque en la casa de la familia Villalba Sierra, desde hace cuatro días se están incendiando los muebles y enseres, como por arte de magia.Se han quemado camas, nocheros, almohadas, cuadros, zapatos y otros elementos de la casa, ubicada en el barrio Guinea.Paulina Villalba Sierra, una de las residentes de la "casa embrujada", aseguró que no han podido dormir ni tener tranquilidad porque temen que en cualquier momento se prendan cualquier objeto y cause un incendio de proporciones incontrolables.Manifestó que las cosas se prenden sin ellos darse cuenta, solo se percatan cuando ven el humo o sienten el olor a quemado. Inmediatamente les toca correr y apagar los objetos incinerados para evitar que la conflagración se propague.También relató que al comenzar el fenómeno, que califica como sobrenatural, se escuchaban ruidos extraños y el perro de propiedad de la familia mostraba inquietud, con fuertes ladridos y aullidos. Pero inexplicablemente el animal apareció muerto hace cuatro días y luego comenzaron los incendios.Varios sacerdotes de Sincé y de poblaciones cercanas han llegado al lugar para orar y tratar de encontrarle una explicación al misterioso hecho.El padre Ramiro Pineda, párroco de una de las iglesias de Sincé, calificó el hecho como un fenómeno sobrenatural que invita a las personas que se unan en oración y se acerquen más a Dios.Por su parte, vecinos y parientes de los Villalba Sierra se turnan para acompañar a la familia y ayudar a apagar las cosas que se prendan.