Capturan en Sucre a un hombre que tenía en su poder copias de los procesos contra ex jefes "paras"

Las autoridades en Sucre investigan porqué un ex paramilitar, que continuó delinquiendo y tenía en su poder documentación clasificada sobre las masacres de Macayepo y Chengue, además de copias de los procesos judiciales que se adelantan contra jefes de la autodefensas como Salvatore Mancuso y Rodrigo Cadena.El hombre identificado como Yojaner Rafael De Avila González, fue capturado por tropas de la primera brigada de Infantería de Marina en el municipio de San Onofre, luego de que se recibiera información sobre las actividades delictivas que el sujeto venía cometiendo contra los habitantes de esta región.Entre las hipótesis que analizan los organismos de seguridad del Estado en el departamento de Sucre, está la de que De Avila González, estaría tratando de ubicar a los testigos de los procesos contra los jefes paramilitares para intimidarlos e impedirles que siguieran dando información en contra de los procesados.