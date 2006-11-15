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09 jul 2026 Actualizado 10:09

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Orden Público

La Contraloría investigará cuantas y contratos en el departamento de Sucre

El contralor general de la Nación, Julio César Turbay, dijo que su entidad no será indiferente ante las denuncias de supuesta infiltración paramilitar en el departamento de Sucre, y en consecuencia, tomó la decisión de ordenar investigaciones especiales a todos las cuentas y contratos en esa región

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El contralor general de la Nación, Julio César Turbay, dijo que su entidad no será indiferente ante las denuncias de supuesta infiltración paramilitar en el departamento de Sucre, y en consecuencia, tomó la decisión de ordenar investigaciones especiales a todos las cuentas y contratos en esa región.
“En las próximas semanas arrancará una auditoria especial a todas las cuentas de Sucre y en antes de terminar esta semana daré todas la instrucciones”, aseguró el contralor
Según las investigaciones que vinculan a la clase política del departamento de Sucre con las autodefensas, deforma irregular algunos paramilitares eran favorecidos con contratos públicos.

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