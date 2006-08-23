Narcotraficantes de la Costa Atlántica utilizan amas de casa como 'mulas'

Los traficantes de drogas del bajo Cauca Antioqueño y del sur de Córdoba, se están aprovechando de las amas de casa adultas para transportar alucinógenos entre esas regiones del país y ciudades de la costa Atlántica como Cartagena y Barranquilla.Posteriormente la droga es enviada a distintos destinos del exterior. El comandante de la policía en Sucre, coronel Jorge Andrés Rodríguez, dijo que esta situación se evidencia con las últimas capturas de las llamadas "mulas" en las carreteras del departamento de Sucre.El oficial indicó que el propósito de los traficantes al utilizar a mujeres con estas características es no despertar sospechas por parte de las autoridades.Clara Isabel Carrascal, una pensiona de 55 años de edad, que fue capturada la semana pasada por la policía, asegura que su difícil situación económica y el hecho de no tener comida para sus siete hijos y tres nietos la llevaron a aceptar la propuesta que hoy la tiene en la cárcel.