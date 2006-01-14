Envenenan con raticida a 5.000 patos en La Mojana, Sucre

La Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge (Corpomojana) en Sucre, recogió 1.500 animales muertos envenenados, al parecer con un raticida llamado Ronocotoprox en la zona de San Marcos, en el departamento de Sucre. Se calcula que quedaron en el sitio conocido como Rabón, ubicado en Las Chispas, corregimiento de San Benito Abad, más de 3.500 animales dispersos en el lugar y durante todo el día se continuará con la recogida de los patos de la especie barraquetes. En la operación fueron retenidos Pablo Torres, de 40 años y Damason Antonio Cogollo Rivera, de 20 años, ambos campesinos de la zona, y quienes se dedican vender los anmales muertos en el mercado informal. Asimismo, las autoridades informaron que los individuos quedaron a disposición de la Fiscalía. Manuel López Navarro, funcionario de Corpomojana, dijo que este tipo de "caza" es practicada por algunas personas que en vez de matar a los animales con escopetas, riegan arroz en el terreno. Los animales aterrizan y consumen el cereal. Como resultado de ello, se desvanecen y mueren. Luego, antes de ser recogidos, reciben un tiro de gracia para aparentar que fueron "cazados y no envenenados".Si el veneno llamado Ronocotoprox, llegase a pasar a los consumidores, puede generar problemas serios de salud.