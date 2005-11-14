Capturan en Córdoba sicarios que asesinaban a quien no pagara cuota a las Farc

Los responsables de asesinar hacendados, comerciantes y personalidades que se negaban a pagar cuotas de sostenimiento del frente 35 de las Farc en la costa Atlántica, fueron detenidos por la Policía, en el municipio de San Antero, Córdoba.Las autoridades identificaron a estas personas como los hermanos Francisco Javier y Julián Alvarez Rodríguez, quienes se refugiaban en esta población costera y turística del departamento.De acuerdo al informe entregado por la Fiscalía, los presuntos integrantes del frente 35 de las Farc están sindicados del delito de homicidio agravado con fines terroristas.Los últimos crímenes cometidos por estas personas se dieron en los municipios de Colosó y Chalán, en el departamento de sucre.