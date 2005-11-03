Aumenta cifra de damnificados por el invierno

A 45 mil se elevó el número de familias afectadas por las inundaciones en el norte y occidente del país, informó el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias.El área anegada por las lluvias es de 60 mil hectáreas, de las cuales 7 mil corresponden a cultivos de arroz en el departamento de Sucre, de acuerdo con el último reporte enviado desde la región de la Mojana.El ministro Arias se mostró preocupado por la intensificación de las lluvias y reiteró los instrumentos gubernamentales que han activado para ayudar a esta familias afectadas por el invierno. Anunció la apertura de una ventanilla especial con créditos para atender las necesidades en vivienda que sufre esta población.