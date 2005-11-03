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09 jul 2026 Actualizado 10:02

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Declarada la emergencia vial en Santander por el invierno

En el municipio las autoridades reportaron el cierre total de carretera hacia Zapatoca y el paso restringido por las vías Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí, en donde cuatro quebradas se crecieron y mantienen en peligro a la población

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En el municipio las autoridades reportaron el cierre total de carretera hacia Zapatoca y el paso restringido por las vías Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí, en donde cuatro quebradas se crecieron y mantienen en peligro a la población.
Las carreteras en gran parte del país también presentan paso a un solo carril y desprendimientos de la banca.
según los organismos de socorro el invierno ha afectado en mayor medida a la Mojana donde 10 mil personas resultaron damnificadas y en todo el departamento de Sucre. La cifra asciende a 25 mil personas.
El Invias anunció que adelantará una inspección en la región de la Mojana para tratar de controlar la emergencia que se registrar por las inundaciones.
Se mantiene en 139 mil el número de damnificados por el invierno en todo el país y según los organismos de socorro , Sucre , Bolivar , Córdoba , los Santanderes y Caldas , siguen siendo los departamentos más golpeados.

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