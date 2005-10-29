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09 jul 2026 Actualizado 10:01

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Jornada de 13 elecciones atípicas en el país

Trece municipios del país eligen este domingo sus respectivos alcaldes para un periodo que va hasta el 31 de diciembre de 2007

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Trece municipios del país eligen este domingo sus respectivos alcaldes para un periodo que va hasta el 31 de diciembre de 2007.
Además de las controvertidas elecciones de Cartagena, en el departamento de Bolívar escogen su mandatario local en María La Baja y Regidor.
También hay jornada electoral en Cocorná, La Pintada, Venecia y Concepción, en el departamento de Antioquia, y en Sucre y Cajibío, Cauca.
Los municipios de Elías (Huila), Sardinata (Norte de Santander), Corozal (Sucre) y Tena (Cundinamarca) también eligen sus burgomaestres.
En la jornada electoral de este domingo 43 candidatos se disputarán el favor de los ciudadanos. El mayor número de aspirantes se presenta en cartagena, con nueve, mientras que en Sucre (Cauca) y Elías (Huila) hay candidato único.

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