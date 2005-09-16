Desplazados por la violencia prefirieron entregar sus dos hijas para no dejarlas morir de hambre

El drama de los desplazados por la violencia en Colombia mostró una nueva faceta en cartagena, en donde un joven matrimonio provenietne del Departamento de Sucre, se vio obligado a entregarle a la Policía Nacional a sus dos pequeñas hijas para no dejarlas morir de hambre. El hecho se registró en el sector Isla De León del barrio El Pozón, en la zona suroriental de Cartagena, en donde los padres de una niña de apenas 29 días de nacida y de 12 años la otra, optaron por entregarselas a una agente de la policia por el desespero de no tener nada para darle de comer. El Comandante de la Policía de Bolívar, coronel Mauricio Agudelo dijo que el hecho es terrible porque muestra el drama y la desesperacion que viven muchas familais desplazadas por la violencia. Lo primero que se hizo fue atender inicialmente a las dos pequeñas y posteriormente entregarlas en protección al Instituto Colombiano de Bienestar familiar en Cartagena para que allí procedan a hacer lo correspondiente. La jefe de la policia de menores la subintendente Patricia Piñeres quien atendió el caso dijo que las dos niñas están bajas de peso, pero quien presenta mayores complicaciones es la recien nacida, ya que presenta vomitos, diarrea y fiebre. Indicó que el padre de las criaturas, es una persona que actualmente está desempleado y fue quien decidió entregar a sus dos hijas. Mientras que la madre de la última de las nacidas, es una joven de apenas 16 años y se encuentra internada en un centro asistencial de Cartagena, debido a que registra inflamaciones vaginales, puntualizó la suboficial. En el Bienestar familiar se reportó que las dos niñas están siendo evaluadas por personal de la institución para conocer el real estado de salud.