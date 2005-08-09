Gustavo Petro pide a la Fiscalía vincular a autores intelectuales del asesinato del alcalde de el Roble, Sucre.El congresista Gustavo Petro le pidió al fiscal general, Mario Iguaran Arana, investigue al ex comandante de la policia Sucre y actual agregado militar Norman Arango y al ex gobernador y y actual embajador de Colombia en Chile Salvador Arana de la muerte del alcalde de El Roble, Eudaldo Leon Diaz.Según Petro, por este caso, en el que el alcalde le advirtió al presidente Uribe que seria asesinado y dos meses después se materializo su anuncio , la Fiscalía anterior solo investigó y judicializó a los autores materiales y no a quienes lo planearon."Al parecer varios paramilitares en este caso obedecían ordenes de altos jefes políticos de la región que eran uribista hoy diplomáticos y altos oficiales de la policia con nombre propio con pelos y señales " dijo Petro en dialogo con los periodistas.Explicó que en la anterior administración de Luis Camilo Osorio hubo impunidad en los casos donde estuvieron vinculados paramilitares.Petro aseguró que hay varios indicios de personas que señalan al jefe de la policia coronel Norman Arango, hoy diplomático se ser quien llamó al alcalde para colocarle la cita donde fue asesinado y el entonces gobernador Salvador Arana habría financiado el hecho y dado la orden.Agregó que el alcalde fue asesinado por que no era del parido de gobierno y era de izquierda y no presto accedió a la corrupción y no rindió su municipio a merced de los narcotraficantes que manejan este departamento.Petro dijo que confía en que el buen juicio del fiscal independientemente quien lo designo y para quien trabajaba antes como ministro del interior y de justicia.