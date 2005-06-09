Crisis en Bolivia: un muerto en medio de la incertidumbre de un nuevo Gobierno

En medio de la incertidumbre por la jornada decisiva que hoy vive Bolivia, la ONU anunció el envío de un delegado y Brasil y Argentina ya mandaron observadores a petición del país andino, mientras se prevén evacuaciones de extranjeros. El Congreso boliviano fue convocado hoy para decidir si acepta la renuncia del presidente Carlos Mesa en medio de manifestaciones y bloqueos, acompañadas de un gran despliegue de fuerzas de seguridad en Sucre, la capital constitucional del país y donde se reúnen los legisladores. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, anunció hoy que enviará a Bolivia, al subsecretario general de Asuntos Económicos, el diplomático colombiano José Antonio Ocampo, para que examine la situación. Según un portavoz de la ONU, Annan sigue "muy de cerca" y con preocupación la situación en Bolivia, donde hoy fue cerrado el aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz, al sumarse a una huelga el personal de navegación aérea, que pide la convocatoria de elecciones. Annan señaló que cree "fuertemente que los bolivianos deben resolver sus diferencias de manera pacífica y democrática, de manera que el Estado de Derecho sea respetado en la resolución de esta crisis". El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, también envió a Bolivia a su asesor en asuntos internacionales, Marco Aurelio García, quien viajó hoy a Santa Cruz de la Sierra, desde donde se dirigirá a Sucre para seguir de cerca la situación política. El viaje de García es en respuesta a la petición de Mesa, quien solicitó a la ONU, Argentina y Brasil que enviaran observadores para seguir de cerca la situación en Bolivia, país que consideró se encuentra ante "una de las coyunturas más críticas de su historia republicana". Desde Argentina viajó el ex vicecanciller Raúl Alconada Sempé, al que García se unirá hoy mismo. Entre tanto, el canciller de México, Luis Ernesto Derbez, lamentó hoy el papel secundario de la Organización de Estados Americanos (OEA) en dicha crisis y aseguró que "ha quedado relegada una vez más". "La OEA no tiene realmente una posición que pueda ser utilizada", reiteró al recordar que Mesa "ha llamado a observadores que no corresponden a la OEA sino a la ONU, a Brasil y Argentina como observadores en el proceso que se está dando". El canciller canadiense, Pierre Pettigrew, solicitó hoy "calma" a los bolivianos y dijo que su país "está muy preocupado". "Llamamos a todos los sectores de la sociedad boliviana a que sigan los principios de la Carta Democrática Interamericana, para respetar totalmente el proceso constitucional y los derechos civiles". Pese a los disturbios y desórdenes registrados en Bolivia, este país se ha mostrado reticente a aceptar cualquier tipo de mediación internacional en su territorio, lo que evitó el envío por el momento de una misión de la OEA, entre otras iniciativas. Ante esa situación la OEA sólo ha manifestado la disposición de la organización a "brindar toda la cooperación" que las autoridades legítimas bolivianas soliciten. En medio de la incertidumbre, la Embajada de España informó de que acelera los preparativos de un plan de evacuación de sus ciudadanos, que aún no se ha puesto en marcha, y que los cerca de 5.000 españoles que residen en Bolivia están bien. De igual forma el gobierno de Chile evalúa un plan de contingencia para evacuar unos 280 chilenos de Bolivia, especialmente estudiantes, según el diputado socialdemócrata Antonio Leal. La cancillería peruana también informó hoy de que alista un segundo vuelo con una aerolínea militar boliviana para evacuar el domingo a 100 peruanos de los 250 que han pedido ser trasladados a su país. Mientras tanto, en Venezuela, el ministro de Exteriores, Alí Rodríguez, dijo hoy que Bolivia marcha hacia una "fragmentación" y advirtió que ello desencadenaría una "guerra civil", como lo ha alertado Mesa. Tras insistir en la negativa de que el Gobierno del presidente Hugo Chávez influya en esa crisis, advirtió que "en Bolivia, dada la enorme fuerza que ha cobrado el movimiento indígena, los movimientos populares, todo pareciera indicar que se marcha hacia una fórmula de fragmentación". En Chile, la izquierda extraparlamentaria afirmó hoy que la grave crisis en Bolivia es el reflejo de la injusticia y desigualdad social que sufre América Latina en su conjunto.Muere un minero en un supuesto choque con fuerzas del orden Un minero murió hoy de un disparo de bala y otros dos resultaron heridos en una carretera del departamento boliviano de Chuquisaca, informaron fuentes oficiales. Un dirigente sindical indicó que la muerte se produjo en un enfrentamiento con las fuerzas del orden. El fiscal de la ciudad de Sucre, la capital de Chuqisaca, Fedor Dorado, informó a EFE desde el depósito de cadáveres de esta localidad que hay un cadáver "con un orificio de bala", identificado como Carlos Coro, y dos heridos, Germán Vilca y José Alejo Quispe, todos ellos mineros. El fiscal señaló que el cadáver fue hallado en las proximidades de la localidad de Totacoa, a 17 kilómetros de Sucre, en la carretera que une a esta población con Potosí. Por su parte, el presidente del Consejo de Vigilancia de las Cooperativas Mineras del país, Alfredo Durán, explicó a una emisora de radio que Coro murió en un enfrentamiento con las fuerzas del orden. Según Durán, Coro era presidente de la cooperativa "Siete de Marzo", un grupo que se enfrentó con efectivos policiales cuando se dirigía a la ciudad de Sucre para manifestarse en contra del Congreso, al que exigen la convocatoria de elecciones anticipadas. "No fue un enfrentamiento, fue una matanza a mansalva", indicó el dirigente, quien no dio más datos sobre la forma en que se produjo el choque entre los mineros y los uniformados. El comandante general de la Policía de Bolivia, David Aramayo, manifestó que los efectivos de este cuerpo tienen orden de utilizar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, pero no armas de fuego, lo que plantea la duda del origen de las balas que acabaron con la vida del minero y dejaron heridos a otros dos. Pero el hermano de Germán Vilca, uno de los dos heridos, aseguró en el depósito de cadáveres que las víctimas formaban parte de un grupo de 500 mineros que había partido el miércoles desde Oruro hacia Sucre y que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra ellos. "Sin más motivo, no los hemos apedreado ni lanzado dinamita", dijo el entrevistado, quien no facilitó su nombre y quien explicó que el fallecido se encontraba en el interior de un vehículo cuando le alcanzó el proyectil. Sucre tiene previsto acoger hoy la sesión del Congreso que debe analizar la renuncia presentada por el presidente Carlos Mesa y poner fin a la crisis política y social que vive el país desde hace casi un mes.