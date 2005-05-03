Junior clasificó a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América

El Atlético Junior venció 3-2 a Nacional de Uruguay y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores, en la última fecha de la primera ronda del grupo 5 en partido disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla.Los goles del equipo colombiano fueron conseguidos por Martín Arzuaga y Haider Palacio. Por Nacional Uruguay anotaron Gonzalo Castro y Juan Angel Albin.Con esta victoria, Junior sumó nueve puntos y se quedó con el segundo cupo de la llave a la ronda de octavos de final, a la que avanzó con amplia ventaja River Plante de Argentina, que este martes empató 1-1 con Olmedo de Ecuador en Buenos Aires y acumuló 16 unidades sobre 18 posibles.El equipo ecuatoriano, que se quedó en el tercer lugar con siete puntos, necesitaba una victoria para clasificar, mientras que Nacional dependía casi de un milagro: derrotar a Junior y que Olmedo cayera ante River para avanzar con igual puntaje pero con mejor diferencia de gol.En el juego de ida, disputado el 15 de febrero, Junior se había impuesto 1-0 sobre Nacional.Alineaciones:Junior: Carlos Pérez - Jorge Amara (Torres, 61), Marcelo Méndez, Francisco Alvear - Hayder Palacio, Juan Leal, Cristian Racero, Lin Carlos Henry (Casiani (87), Omar Pérez - Emerson Acuña y Martín Arzuaga. DT: Miguel Angel López.Nacional: Sebastián Viera - Federico Rariz, Carlos Valdez, Mauricio Victorino, Daniel Leites (Juan Albín, 67) - Oscar Morales, Sebastián Vázquez (Luis Suárez, 79), Fabián Coelho, Martín Ligüera - Alexander Medina y Gonzalo Castro. DT: Martín Lasarte.