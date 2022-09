¿Cómo se vive en Londres la muerte de la reina Isabel II?

Juan Carlos Jaramillo, periodista colombiano de la BBC de Londres, nos cuenta detalles de lo que se vive por estos días en ese país con la muerte de la reina Isabel II y cuál es el ambiente que se percibe en las calles frente a este hecho histórico para esa nación.

Le puede interesar:

¿Dónde estaba usted cuando se enteró del fallecimiento de la reina?

Yo me encontraba trabajando justamente esa tarde, estaba en una transmisión en vivo. Hacia el medio día nos dijeron “hay noticias sobre la reina. Está en un delicado estado de salud, no se ha confirmado nada, puede pasar cualquier cosa”. Desde luego en la BBC tenemos una serie de protocolos listos para ponerlos en funcionamiento cuando muere algún miembro de la familia real británica.

Estuve en vilo toda la transmisión de 2 de la tarde a 5 de la tarde esperando a que, en cualquier momento, saliera el anuncio y tuviéramos que cambiar de programación y enlazarnos con la cadena de noticias de radio porque yo trabajo en una emisora musical.

No se sabe a qué hora murió, eso es una incógnita. El anuncio se hizo hacia las seis de la tarde o seis y media, hora nuestra aquí en Londres, cuando yo ya me encontraba camino a la casa así que por fortuna logré terminar mi transmisión sin mayor problema, pero cuando llegué a la casa me enteré que había fallecido.

Al día siguiente, nos tocó reformar el programa completamente para dar paso a esta noticia y reaccionar como era debido.

¿Cuál es la reacción de las nuevas generaciones frente a la monarquía?, ¿les importó lo que ocurrió?, ¿cómo reaccionaron a la noticia en Londres?

En realidad, me ha impactado ver cómo la noticia ha causado un shock a lo largo de toda la sociedad, sin distingo de edad, de clase social, de parte de la geografía de este país que es constituido por varias naciones; Gales, Escocia, Irlanda del Norte y la propia Inglaterra que es la parte mayoritaria. El impacto ha sido mayoritario e impresionante, incluso dentro de los sectores alguna gente que ha dicho “yo profeso no ser muy amigo de la monarquía, pero me siento profundamente impactado” porque todo el mundo reconoce que la reina cumplió una labor ejemplar, una labor edificante. Su sentido del deber con la responsabilidad de su trabajo fue impresionante a lo largo de 70 años. Mantuvo su imparcialidad, su neutralidad; mantuvo una dignidad impresionante que hoy en día es una categoría que prácticamente está en desuso y en vía de extinción. Esa dignidad que acompaña un cargo público o un cargo monárquico y también porque ella presidió muchos actos de caridad como patrona de muchas fundaciones, recogió mucho dinero para obras benéficas y la gente entiende que fue una gran monarca y hay gran respeto a todo lo largo de la sociedad.

Lo que pasa es que la última encuesta, realizada este año antes de que muriera la reina, fijaba un recuento que las generaciones más jóvenes están perdiendo fe en la monarquía y dentro de los jóvenes tan solo un 40% la apoya y un 31% no la ve como el futuro del país.

Las generaciones mayores, la gente que la acompañó en sus años, si tiene un rango que va de 62% a favor de la monarquía y un 22% que no la apoya. Hay un reflejo en las generaciones según su reacción con la Gran Bretaña, pero en este momento es de duelo y de acompañar la memoria de la reina.

¿Cómo vive un ciudadano del común el protocolo de todos estos días en Inglaterra?, ¿es cierto que cierran todos los comercios?

Sí, las actividades se suspenden. La nación entra en unos días de duelo oficial y algunas actividades se han suspendido totalmente como el futbol, que entre otras es una de las grandes contribuciones de la Gran Bretaña que se inventaron el futbol. Las actividades cambian totalmente, la sensación en las calles es diferente y uno se adapta como puede.

Aunque murió el príncipe Felipe recientemente y un poco más atrás la reina madre, la mamá de la reina que murió de 101 años, tal vez el otro golpe más fuerte fue el funeral de la princesa Diana en los 90. Ese fue el otro momento que yo pudiera comparar en donde hubo una reacción similar a la que se está mostrando en este momento, una sensación de agobio y de dolor nacional y donde la gente espontáneamente empezó a surgir de todos los rincones del mundo, y en este caso lo están representando en el Palacio de Buckingham y en todos los palacios reales a lo largo del país, en otras ciudades, donde ha llegado gente con flores y donde ha aparecido gente llorando y con deseos de manifestar ese dolor profundo que siente en este momento y que agobia a toda la nación.

¿Cómo toma la gente la posesión del nuevo Rey Carlos III y que la reina sea Camila por toda la historia que hay detrás de su relación?, ¿hay gente que esté diciendo la monarquía se acabó?

Carlos accedió automáticamente al título de rey, indistintamente de lo que pasara, porque eso es lo que constitucionalmente está escrito. Yo recuerdo que mucha gente rumoraba que iba a abdicar en favor del príncipe Guillermo o que Carlos no iba a querer gobernar, todo eso en el campo de las especulaciones.

Lo cierto es que él heredó automáticamente el título y yo creo que es el heredero que más tiempo duró en preparación. 73 años tiene y la gran mayoría de estos fue en preparación y en actividades públicas representando a la reina en ocasiones y es una persona que ha viajado por este país y lo conoce mucho más que la gran mayoría de los políticos. También ha viajado por el exterior en representación de la Gran Bretaña, entonces el rey Carlos desde luego yo creo que añoraba el momento de llegar al trono y poder gobernar y tener la oportunidad para la cual, como digo, se preparó toda su vida.

Ahora, también es consiente que tiene que contar con el príncipe Guillermo, todo el mundo lo sabe que en la familia real goza de mucha más popularidad que el rey Carlos, y yo creo que la monarquía estará por un tiempo asegurada en términos de estas figuras que están emergiendo ahora y que van a recibir la batuta de manos de la reina Isabel hacia un futuro, ojalá promisorio para los monarquistas en este país.

Yo creo que por ahora nada anticipa que la monarquía se va a disolver, no hay ningún movimiento ni por el gobierno ni por el parlamento ni por las instituciones sociales o políticas que apunten a que la gente está descontenta con la monarquía o que va a aprovechar este momento de coyuntura para forzar una disolución de la monarquía, yo creo que eso está lejano.