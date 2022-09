¿Cuáles son las preocupaciones que deja la reforma tributaria?

En Hora20 un programa para hablar de economía, se analizaron las dudas que despierta la reforma tributaria, las propuestas que empiezan a llegar al Congreso, pero al tiempo lo bueno que trae esta reforma y a lo que se le debería dar trámite. Después una mirada al panorama de inflación en el país, las tasas de interés y el golpe al consumo de los colombianos.

Entre el inamovible recaudo de los $25 billones de pesos de la tributaria que plantea el gobierno y las críticas a esta reforma porque terminaría por frenar el crecimiento económico, afectar la generación de empleo y el ahorro e inversión de los colombianos, se ha estado moviendo el debate sobre la reforma que radicó el gobierno de Gustavo Petro el pasado 8 de agosto.

Esta reforma que tendría como objetivo financiar varios programas sociales del gobierno y reducir la desigualdad, ha generado polémica en los gremios, empresarios y diversos sectores del país. En el Congreso ya son más de 90 las proposiciones que se han presentado para modificar el texto presentado por el gobierno. Para la Andi el país solo soportaría una reforma de $8 billones, plantean que seríamos el país menos competitivo de la OCDE y que tendríamos unas de las tasas de tributación más altas del continente, pues sectores como el de hidrocarburos quedarían con una carga tributaria superior al 85 por ciento. Esto en medio de una propuesta que busca gravar los alimentos ultraprocesados, las exportaciones de petróleo, impuestos a las pensiones superiores a $10 millones de pesos, cambios en las tarifas del impuesto a las ganancias ocasionales o el aparte que limitaría a que los beneficios y exenciones sea máximo del 3% de la renta líquida.

Ante este panorama hay una cascada de propuestas que buscan modificar lo que propone el gobierno, se propone la venta de activos improductivos que tiene el Estado; fortalecer la lucha contra la evasión y la corrupción, que haya tarifas diferenciales para el campo, las pequeñas y las microempresas, se plantea que las iglesias paguen impuestos, así como gravar los vapeadores.

Lo que dicen los panelistas

Para Mauricio Cabrera, economista, profesor universitario y columnista,la reforma tiene avance grande en equidad, pero tiene problema grande en doble tributación. “La fórmula más sencilla en reforma es dejar todas las exenciones que tiene el proyecto y bajar tasa de tributación; esa fórmula sería sencilla porque, por ejemplo, crédito fiscal para dividendos es que no es progresía”. Frente al monto que debe recoger la reforma, dijo que no hay análisis serios que justifiquen el monto, pero plantea que números como el 6% del PIB de déficit fiscal, más la continuidad de programas sociales y el hueco de fondos de precios de los combustibles, “entonces para llenar esos dos, son $35 billones de pesos. Creo que $25 billones que plantea Ocampo es una cifra que no reduce déficit fiscal sustancialmente, pero permite que no se incremente”.

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo,apuntó que la reforma tiene un componente de equidad y progresividad importante, pero cree que le hace falta el pilar de crecimiento económico, “cuando este gobierno plantea que dividendos deben tributar a tarifa de personas como cualquier otro ingreso, implica que dividendos irán a tarifas marginales hasta el 39%”, detalló que eso es problema de doble tributación, “ya en empresas es del 35%, pero cuando se combina tarifa de renta del 35% cuando hay tarifas marginales hasta del 39% es un aumento sustancial en el costo uso de capital, es decir, el costo de inversión”, algo que cree se llevaría a caída el potencial del país.

Planteó que una alternativa es reducir la tarifa de las empresas del 35% actual al 30, lo cual podría ser de manera gradual. Por último, dijo que el gobierno ha planteado que son $25 billones, pero no se sabe cuál es la destinación, “no se sabe cuánto va a gasto público; es importante cuánto va a reducir déficit fiscal”.

Rodrigo Torres, director de contenido de Valor Analitik,señaló que se debe recalcar la carga sobre las empresas, “subir o tratar de llevar tarifa más alta por otro lado o por fuera de renta, es perjudicial si se ve en el largo plazo”, pues cree que la reforma o una futura que plantee este gobierno debe apuntar a poder compartir esa torta de pagar impuestos entre más personas y menos entre empresas. En otros puntos, como los impuestos a exportaciones de petróleo, carbón y oro, dijo que eso podría ir en contra de las buenas prácticas de la Ocde, “se quiere poner impuesto particular a actividad particular y no hay sentido de redistribución del gobierno. Creo que es importante sobre todo porque en contratos de producción que ya se firmaron ya se contemplan temas de pagar más impuestos por producción”.

Frente a la inflación, dijo que hay cosas que no bajarán de precio, pero sí cree que ya pasó el pico de inflación, “hay precios que se han suavizado en algunos productos y en sobretasas del Banco de la República, creo que ya llegamos al punto máximo”.

César Tamayo, decano de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad EAFIT,ve positivo de esta reforma la progresividad de poner a pagar más a los que más ingresos tienen, también cree que es positivo el impuesto al patrimonio a pesar de lo controversial y celebró la eliminación de las exenciones, así como el condicionamiento de las zonas francas. Por otro lado, dijo que le preocupa mucho las altas tarifas que quedan de renta a personas jurídicas, “porque finalmente lo que necesitamos es que más empresas se formalizan y crezca; hoy es costoso que una empresa se formalice”.

Juana Téllez, PhD en economía y economista jefe de BBVA Research para Colombia, planteó que la tasa general de las empresas es muy alta y que, ante la eliminación de las exenciones, debería haber una disminución del impuesto de renta, “combinación ideal es bajar tasa y dejar muchas menos exenciones, esa combinación era interesante porque simplifica el régimen para que no se abran huecos y se baja tasa”. Agregó que el régimen simple de tributación se debería ampliar porque facilita el funcionamiento de las empresas y “crea una historia de los negocios”.

Sobre tarifas diferenciales en impuesto de renta a personas jurídicas dijo que sería inconveniente, “preocupa y no me gusta historia de tarifas diferenciales por tamaño de empresa, eso genera enanismo empresarial y complicación de todo el sistema tributario”.