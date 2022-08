Hijo de Santrich: "Mi papá estuvo comprometido con el proceso de paz"

Sin duda alguna la muerte de alias 'Jesús Santrich', quien estuvo involucrado en el proceso de paz de la antigua guerrilla Farc, ha sido una de las más polémicas. Todo esto debido a que tras formar parte de las negociaciones y reincorporarse a la vida civil, decidió volver a las armas. Seuxis Paucias Hernández Solarte, el verdadero nombre del antiguo guerrillero, habría muerto durante el 2021, asimismo, antes de fallecer tomó la decisión de integrarse a las filas de las disidencias de las Farc, grupo ilegal que decidió seguir en armas y no acatar los Acuerdos de Paz.

Por otro lado, en las últimas horas se conoció que uno de los objetivos de los mexicanos y de Marlon Marín era llevarlo a unas bodegas para negociar toneladas de cocaína, pero que este hecho habría sido un entrampamiento.

Sobre la vida de alias 'Jesús Santrich' habló en 10AM Hoy por Hoy Seuxis José Hernández, quien aseguró que el antiguo guerrillero habría demostrado en vida un fuerte compromiso con el Proceso de Paz, al estar involucrado en el desarrollo de las negociaciones.

Hernández resaltó que su padre estaba comprometido con el Proceso de Paz cuando lo firmó. "Totalmente. A veces uno por cuestiones de humildad uno procura no referirse al protagonismo, pero en este caso debo decir que el tuvo una enorme participación y eso lo puede decir representantes del Gobierno. Él a las reuniones no podía faltar. Su compromiso siempre fue total y absoluto, al punto de que finalmente le tocó dar el máximo sacrificio que fue la vida", afirmó Seuxis José Hernández.

Sobre la retoma de armas del antiguo guerrillero Hernández aclaró que no tenía conocimiento de que eso iba a ocurrir. "No lo sabía. De hecho un medio en su momento me llamó para una entrevista, pues él estaba desaparecido. Realmente sí había una clara posibilidad de que activarán esas cuestiones de extradición, por encima de protocolos legales, era claro que no habían garantías. No obstante nunca me comunicó su decisión".

De igual manera, el hijo de 'Santrich' resaltó que se reencontró con su padre en su adultez y mantenían una relación cercana, pero que no se enteró de su deseo de participar en las disidencias. Además, mencionó que era un hombre muy querido y muy buen amigo.