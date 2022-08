Providencia: Costo de vivienda de reconstrucción supera al de Filipinas

Este domingo 21 de agosto los colombianos se enteraron de los costos que han implicado las casas para la reconstrucción de Providencia, todo esto por cuenta del presidente Gustavo Petro, quien publicó la información. Ante esto los colombianos han manifestado que consideran elevados los valores, pues, de acuerdo al mandatario, algunas viviendas llegan a los 600 millones de pesos.

Asimismo, el alcalde de providencia Norberto Gari resaltó en Caracol Radio que desconocía el valor por el que se habían financiado las viviendas. "Es un valor del que me entere ayer. Se han presentado presupuestos del costo de las viviendas, así que no podría decir si ese es realmente el costo de las casas. Siempre se estaba manejando el costo que era 300 o 330 millones de pesos, pero esta es una información que no se me suministro. Como alcalde no tenía conocimiento. Además, el Gobierno Nacional fue el que priorizó el costo."

Por otro lado, parte de los ciudadanos que residen en la isla se han pronunciado, pues han evidenciado que algunas casas que el Gobierno Nacional ha entregado están presentando fallas, además, tanto ellos como el alcalde consideran que los contratistas deben responder por la calidad de las viviendas.

Sobre el valor de las viviendas habló Luis Felipe López, ingeniero civil con bastante experiencia en el área de la construcción y quien reside en Filipinas, en 6AM Hoy por Hoy. El ingeniero resaltó que considera que el valor de las casas es demasiado elevado.

"Me sorprendió un poco el costo de las casas y no entro a hacer un juicio de valor, pero sí me sorprendió el costo. Es cierto que Providencia es mucho más alejado del continente y que llevar materiales allá puede ser más costoso, pero en Filipinas nosotros usamos un sistema alternativo con bambú y conocemos el sistema de concreto y ese costo no vale más de 7.000 dólares en Filipinas. Entonces ese costo de 600 millones si es grande" indicó el ingeniero.

Además, aclaró que este tema de los costos puede deberse al traslado de los materiales a la isla. "Para mí lo que pareciera es que hay un problema en la logística. Claramente, en Providencia si se siente que hay un costo".

De igual manera, mencionó que los costos pueden deberse a un tema de inexperiencia. "Yo sí creo, porque esto fue muy novedoso en Colombia. Nunca había sucedido. Debo decir que cuando ocurrió lo del huracán intentamos comunicarnos con el Gobierno colombiano para ofrecer ayuda gratis desde Filipinas, porque somos una fundación, pero no pudimos. Nunca tuvimos respuesta".

Finalmente, el ingeniero indicó que es necesario revisar los gastos, "aquí los juicios de valor son muy prematuros. Hay que ver en qué se gastaron el presupuesto y sería bueno entrar a mirar. Pero en mi opinión 16 veces o 20 veces el costo parece caro."