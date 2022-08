Anderson Plata sobre su salida del Tolima: "El presidente quedó muy triste"

Anderson Plata recientemente fue anunciado como nuevo jugador del Al-Adalah de Arabia Saudita, situación que tomó por sorpresa al fútbol colombiano, ya que era una de las figuras del Deportes Tolima.

El extremo de 31 años habló con El VBar de Caracol Radio sobre cómo se presentaron esas negociaciones, así como la manera en que se comunicó con el presidente del equipo Pijao, César Camargo y su deseo de jugar en la Selección Colombia.

"Fue algo que salió de la nada y esperamos hacer las cosas bien allá. Tolima, un poco triste, son sentimientos encontrados porque viví cosas buenas, pero esperamos algún día volver, uno no sabe, entonces ojalá pueda seguir y haciendo las cosas bien allá afuera", comentó sobre su salida, a la vez que agregó que el contrato es por dos años.

Sobre si tomó la decisión de ir a Arabia por un tema económico, dijo: "Cuando uno sale al exterior, prima todo, porque para nadie es un secreto que al salir, mejora sus cosas, también futbolísticamente uno quiere explorar y mirar otro fútbol, prima todo. Uno quiere mostrarse, jugar a nivel de las grandes ligas, entonces puede ser una oportunidad también".

Por su parte, destacó el sentimiento del presidente César Camargo al dejar la institución: "El presidente estaba muy triste, miramos la posibilidad pero llegamos a un acuerdo y se tomó la decisión de viajar".

Finalmente, dijo que no pierde la esperanza de jugar en la Selección Colombia: "No pierdo la esperanza de jugar en la Selección, seguiré luchando para eso, pero si no se da, no pasa nada, ojalá se me dé".