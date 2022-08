¿Cómo vivir la pérdida de un hijo o de un familiar?

“Yo siempre digo que la vida no te da opción, a mí la vida no me dio opción de seguir con Juan, tuve que aprender a vivir sin Juan y sigo en honor a él, es la persona que me da fuerzas para seguir adelante en mi vida” María Camila Lugo.

Morir, en la mayoría de los casos, es un miedo con el que las personas se levantan todos los días, una situación que llega de un momento a otro y nunca estamos preparados para ese día; perder un familiar es doloroso y seguramente trae una serie de emociones que con el tiempo se van adaptando a nuestros días entendiendo que es un ciclo de la vida humana independientemente de la situación o forma en que se da esa partida. Aprender a vivir sin esa otra persona te enfrenta a una realidad de retos, pruebas y cambios que se deben repensar para continuar el camino, el motivo de levantarse todos los días y aprovechar cada segundo de la vida, aprendiendo de esas situaciones difíciles, aunque nos cueste trabajo para transmitir siempre un mensaje de vida.

Escucha el programa completo del 05 de agosto del 2022 con María Camila Lugo, quien nos comparte su historia de vida en donde, a través de la pérdida de su hijo, encontró su propósito en la vida.

También estuvo en el programa la Dra. Lucia Cardona Pareja, psicóloga con estudios de maestría en terapias artísticas y creativas, docente en procesos de duelo, conversando sobre cómo se puede abordar este difícil momento.