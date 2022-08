A una semana de la posesión, ¿qué desafíos plantea el comité de empalme?

En Hora20 un programa para analizar el panorama y clima político a una semana de la posesión del nuevo gobierno. Se debatió sobre los puntos polémicos del proceso de empalme, de los programas que siguen y de los que no van más. También una mirada a las propuestas que van lanzando los distintos nuevos ministros y al tiempo la ausencia de nombramientos en el gabinete. Después una mirada a un reprochable acto de homofobia en Bogotá este fin de semana.

A menos de una semana de la posesión del nuevo gobierno, la agenda de los primeros 100 días de mandato parecen ya tener una línea clara, pues al menos eso fue lo que intentó plantear hoy el equipo de empalme en la presentación de las conclusiones del proceso que tomó más de 53 mil horas y la participación de 2.855 personas. En esta presentación se planteó lo que no va más y el fin de iniciativas del gobierno saliente; los proyectos que continúan, pero con cambios o fortalecimiento y una parte de lo que será la agenda legislativa de los primeros días de gobierno.

El equipo planteó que las prioridades de los primeros 100 días será definir el futuro de las EPS, declarar la moratoria minera, otorgar la libertad de detenidos en la protesta social, avanzar en el diálogo con el ELN y avanzar en una Comisión Internacional Contra la Impunidad. Además, se presentaron los proyectos indispensables que tendrán que hacer trámite en el congreso: la reforma tributaria, la política y la educativa; la llamada “ley del hambre”, la prohibición del fracking, la ley de baldíos y la reforma al sistema general de regalías.

Estas conclusiones se dan después de una especie de semáforo que se implementó para determinar qué políticas del gobierno saliente debían continuar y cuáles debían ser eliminadas. Las que se quedan son el Plan Nacional de Vacunación; los subsidios de vivienda, las transferencias monetarias, la jornada única y matrícula cero; también se quedaría la economía circular, los planes de reforestación y el fondo Adres público. Por otro lado, están las políticas que en definitiva no tienen un espacio en el gobierno que arranca el próximo domingo: economía naranja, fracking, la protección de líderes sociales desde una evaluación militar, la cual en adelante será civil y también se eliminaría lo que el comité de empalme denomina “política de juventudes”. Por último, están las preocupaciones que tienen que ver sobre todo con el bolsillo: alertan sobre un faltante de $10 billones para el Departamento de Prosperidad Social; la descapitalización del Banco Agrario; el financiamiento de las EPS y la falta de recursos para Ingreso Solidario en el 2023.

Lo que dicen los panelistas

Francisco Bernate, abogado penalista, profesor universitario y director de la Hora Judicial UR,destacó que de ambos lados los equipos de empalme llegaron a muy buenos términos, “ahora comienzan a verse algunas propuestas, pero esperamos que haya cada vez más políticas de Estado en materia de conflicto armado, económica y prevención; que no sean tan volátiles de gobierno a gobierno”. Frente a la demora en la designación de los ministros, planteó que el presidente se ha tomado su tiempo para designar Ministerios, “por lo menos, en Hacienda y Defensa, en mi criterio, acertó y espero pronto designación de Ministerio de Justicia donde Wilson Ruiz dejó un eslabón muy alto”.

Por otro lado, comentó que sería bueno una reforma estructural que simplificara los tributos, "pero hay que tener en cuenta que estamos saliendo de pandemia, no podemos ahogar a quienes estamos tratando de hacer empresa”, sentenció.

Para María Teres Ronderos, periodista, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y columnista,la situación actual no es fácil, pues destaca que el informe del empalme muestra puntos críticos en presupuesto y que la plata está haciendo falta para cualquier reforma. También destacó que el tema de la paz está por todos lados, “desde aprobación Acuerdo Escazú hasta revisar fumigación con glifosato”. Resaltó que da una buena impresión de arranque el hecho de tener una “cosa” pública en la que se dice de qué se habló durante el empalme.

“Petro ha nombrado en casi todos los Ministerios figuras con gran tradición. Creo que lo hace porque tenía que tranquilizar al país, pero porque no cuenta con demasiados poderes reales detrás, en realidad necesitaba armar Gobierno fuerte”, planteó frente a la conformación del gabinete donde todavía falta por nombrar diez ministros.

Para Guillermo Rivera, exministro del Interior, excongresista y columnista en El Espectador,es de destacar que no se ha plateado el espejo retrovisor, “el propio presidente electo lo ha dicho y en el empalme eso ha quedado claro; el informe es técnico y no han asumido actitud de jueces”. También resaltó que se ha hecho un contraste entre lo que han encontrado y la propuesta del presidente electo para saber qué continua y qué no, “han planteado otros temas propuestos durante campaña y decirlos ahora significa darle cumplimiento al mandato ciudadano; todos los temas que han sido planteados tienen que ver con lo que se propuso”, manifestó.

Frente a los llamados “pactos con el diablo” de los que habló Gustavo Bolívar, afirmó que cualquiera que hubiera sido el presidente tenía que sentarse a hablar con las bancadas para sacar adelante las reformas, “no tiene nada de ‘demonio’ que los partidos tengan representación en el gabinete, es parte del juego democrático; lo reprochable es que esa representación sea usada para relación clientela”.

Andrés Forero, exconcejal de Bogotá y representante a la Cámara por el Centro Democrático,destacó que se ha visto un buen tono y que a pesar de ser un duro crítico de Gustavo Petro, reconoce que la manera en que se ha adelantado el empalme habla bien del gobierno saliente y del entrante.

“Celebro que le den continuidad a muchos de los programas. Reconocen que varias cosas de este Gobierno se están haciendo bien, pero todavía estamos a la expectativa en términos ministeriales”, aseguró sobre lo que viene en las próximas semanas para el gobierno nuevo, pero que de igual forma se han presentado polémicas, “hay un CONPES donde se abre el camino para la segunda línea de metro y vimos algunos miembros del Pacto Histórico diciendo que están raspando la olla; hay ciertos proyectos que terminan siendo de Estado”, destacó.

Por último, dijo que no está seguro si la demora en los nombramientos de los otros Ministerios esté relaciona con lo que Bolívar ha llamado ‘pactos con el diablo’.