Iván Duque: “Quiero montar una fundación ambiental que tenga líderes jóvenes”

Una de las mayores preocupaciones de los gobernantes cuando su mandato está por terminar es definir qué rol ejercerán y que proyectos comenzarán. En la mayoría de los casos estos continúan en la política y se lanzan por otro cargo político. No obstante, por el momento, el presidente Iván Duque, quien el próximo 7 de agosto dejará la presidencia, demostró que desea enfocarse en temas de medio ambiente y de migración. En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio aseguró que desea consolidar una fundación que tenga como meta aportar al medio ambiente.

Le puede interesar:

El presidente aseguró que va a seguir trabajando, pero que se enfocará en los temas que más le interesan. "Tengo claro que la presidencia es un momento de la vida que se ejerce a plenitud, yo salgo el siete de agosto y mi vida va a ser mucho más amplia en muchas cosas en las que me quiero involucrar. Además, mi residencia va a ser en Colombia".

Asimismo, resaltó que uno de los temas que más le llaman la atención tienen que ver con el medio ambiente. "Sigo viendo una gran oportunidad para aportar a las causas ambientales del país, yo voy a fundar una fundación para aportar al medio ambiente. No tengo el nombre, pero si se va a centrar en la formación de lideres jóvenes de la Colombia profunda. Deseo que me acompañen a muchos lugares de Colombia donde el acceso a la juventud no es tan fácil."

Finalmente, destacó que la vida se trata de luchar y trabajar por proyectos en los que se cree. "Vamos a trabajar en ese frente del medio ambiente. También lo que me decía un amigo, que el expresidente del BID, Enrique Iglesias, quien sigue viajando por el mundo y dando conferencias, aseguró que el secreto era que en la vida hay que tener más proyectos que recuerdos".