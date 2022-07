Carlos Sánchez: "¿Por qué en Colombia no se le escucha al futbolista?"

El mundialista Carlos Sánchez, jugador de Santa Fe, dialogó con El VBar Caracol donde habló de la actualidad del cuadro Cardenal, de Néstor Lorenzo y de las exigencias de los futbolistas colombianos, entre otras cosas.

De su presente

"Sigo disfrutando de lo que es la industria del fútbol, por primera vez en mi país. Vine con la ilusión de poder contribuir mi granito de arena a los jóvenes y al fútbol".

Santa Fe y Alfredo Arias

"Nosotros tenemos un plantel que, no es una novedad para nadie, se nos fueron muchos jugadores y llegaron muy poco, y los pocos que llegaron está intentando desde su lugar y ayudar al equipo. Nosotros vamos a ir paso a paso, nosotros no podemos decirle que no vamos a pelear o sí vamos a pelear, simplemente vamos paso a paso, es un equipo que cuando llegas aquí, la gente te pide el título. La mentalidad es ir paso a paso y al final veremos hasta dónde llegamos, pero la idea siempre es de ir por el título, pero sabemos que hay un camino que recorrer, pero tratamos de no compararnos con los otros".

"Alfredo es un motivador, el tiene su idea, lo que intenta es convencer al jugador de la idea que él trae".

¿Cómo está el fútbol colombiano?

"A nivel de organización, a nivel de infraestructura no somos los peores en latinoamérica, pero no estamos a la altura de los clubes en Europa, sacando algunos clubes aquí, pero sí nos damos muy duro, yo estoy convencido, ahora que estoy acá, que nosotros tenemos un talento muy grande... el resto es nosotros poder tener a nuestros jugadores hasta la madurez, antes de irse a Europa, que haya una madurez, eso va a enriquecer el fútbol local y a la Liga".

Respaldo a sus colegas

"Si hablamos de fútbol, el activo principal del fútbol es el futbolista, sin futbolistas no hay fútbol y a uno cuando le empieza a jugar esto no sabe si va a llegar al profesionalismo, a la Selección, uno juega a la pelota y nada más, pero cuando esto se convierte en un trabajo y en algo que genera muchas cosas, uno ya adopta una posición donde uno dice 'bueno ya me dedico a esto', uno quiere unas condiciones que va a hacer que esto funcione mejor, en las mejores Liga del mundo esto ya existe y tú te das cuenta que funciona súper bien, ¿Por qué en Colombia no se le escucha al futbolista?, el futbolista no va a imponer nada, si el futbolista simplemente va a dar su concepto delante de las entidades que manejan el fútbol para que se tenga en cuenta una opinión, después se tomarán opiniones, pero que por lo menos se escuche el sentir del futbolista, nosotros no vamos a ser los dueños del fútbol, el dueño del fútbol es la gente".

"...Si el futbolista está bien, el fútbol está bien, eso está claro, en otros lados funciona súper bien, en Colombia, no".

¿Qué opina de Néstor Lorenzo?

"Néstor es una gran persona, comprometida en el tema laboral, después cumplidor con su labor. Una persona que siempre apoyó y creyó en el talento del futbolista colombiano. Ahora tiene un nuevo reto que es ser la cabeza de la Selección, lo único que le deseo es que le vaya bien".

¿Qué pasó en la última Eliminatoria?

"Yo creo que tenemos un talento impresionante, jugadores impresionantes. Tuvimos dos Eliminatorias donde fuimos, estuvimos en los Mundiales y nos veíamos con posibilidades de pelear por algo, ya en la tercera Eliminatoria el resultado no se da y toca empezar de cero. A veces somos muy exigentes y a veces nos volvemos como enemigos de lo nuestro".

"Cuando las cosas van bien todo el mundo se sube al bus, pero cuando van mal la culpa es de algunos y tienen que responder ellos. La Selección no solo son jugadores y un cuerpo técnico, tenemos que ser todos como lo vivimos en el Mundial pasado".