Viera: "No tengo sangre barranquillera, pero siento que soy uno más de acá"

El uruguayo Sebastián Viera dialogó con El VBar Caracol luego de alcanzar la marca de los 600 partidos disputados con la camiseta del Junior. El guardameta expresó su alegría por llegar a dicha cifra con el equipo y expresó su agradecimiento con Barranquilla.

"Contento, orgulloso de poder llegar a esta cifra y más en un club tan lindo como es Junior", comentó Viera sobre sus presentaciones con el equipo.

El uruguayo recordó una anécdota en el club: "no pensé llegar a esta cantidad de partidos, cuando estaba jugando 320, más o menos, con Julio Comesaña estaba Dulio Miranda, que era el que tenía más partidos en esa época y yo le decía, 'Dulio yo a ti no te alcanzo ni loco'. Lo alcancé y ahora llevo 160 más partidos".

Sobre un próximo registro, Viera señaló la marca de Juan Carlos Henao en el Once Caldas: "el que tiene más partidos con un mismo club en toda la historia del fútbol colombiano es Henao que tiene 612, pero ahora en más es jugar lo que podamos".

Otro hijo de Barranquilla

El uruguayo expresó su agradecimiento y cariño con la ciudad que lo ha acogido ya por casi 12 años en el país.

"Desde un principio me empecé a relacionar con mucha gente acá en Barranquilla, siento mucho respeto y admiración. Mi esposa es barranquillera, tengo tres hijos barranquilleros, como quien dice no tengo sangre barranquillera pero sí siento que soy uno más de acá. Tenemos muchas cosas en común, ya son casi 12 años viviendo acá, es imposible no sentirse barranquillero", comentó.