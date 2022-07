Will Kano presenta su más reciente EP "A solas"

Will Kano es un cantautor colombiano apasionado por la música, el ritmo y el arte. En Los Ángeles, Estados Unidos ha encontrado la inspiración para componer sus más exitosos sencillos y llevar el nombre del país al extranjero.

Recientemente, lanzó su EP titulado "A Solas", una compilación de canciones que resalta el lado romántico y sensible del artista. "Son las canciones más reales que he escrito y que me identifican como artista. Habla de los sentimientos más reales que he podido plasmar en 4 canciones", aseguró el artistas.

En estos sencillos se pueden escuchar los resultados de varios años de trabajo en un país extranjero, que seguro también transportarán a los oyentes a un estado sensible.

Will Kano es un músico multifacético: toca batería, piano, guitarra y cajón peruano. Desde muy pequeño ha encontrado una pasión por el arte de cantar y componer y hoy somos testigos de los frutos de su gran trabajo.

Puede encontrar su perfil en las redes sociales y plataformas digitailes.