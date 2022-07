Luis Carlos Reyes quitará exenciones tributarias que no beneficien al país

El paso de un gobierno de derecha a uno de izquierda ha generado mucha incertidumbre en el país, sobre todo en temas económicos. No obstante, el nuevo gobierno ha hecho lo posible por explicar cuáles serán las medidas económicas que planea implementar en su mandato.

El pasado 11 de julio Gustavo Petro designó a Luis Carlos Reyes, como el nuevo director de la Dian. De hecho, Ricardo Bonilla, asesor en temas económicos de Petro, dio la noticia. La intención con este nombramiento es fortalecer la entidad para disminuir la evasión de impuestos. En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Reyes sobre el trabajo que realizará en la Dian.

En relación con las personas que ganan más de 10 millones de pesos y los impuestos que tendrán que pagar: "Lo harán de varias maneras, vamos a buscar la reducción de unas rentas exentas que pueden llegar hasta el 40 por ciento del ingreso de las personas naturales, y que tienen una naturaleza regresiva. Es decir, que a las personas de más altos ingresos se les van más rentas exentas. Vamos a hacer mucho más estricto el límite de esas rentas."

"Pero también va a haber un gran enfoque en lo que se conoce como los gastos y costos de las rentas no laborales, cuando un profesional o un negociante es independiente y no ha constituido una empresa, pero de todas formas hace negocios tiene derecho, y eso no va a cambiar, a deducir los costos y gastos de sus negocios de ese monto que es gravado por el impuesto de renta de personas naturales", aseguró.

De igual forma, Reyes aclaró que pondrán mucha atención a las auditorias que se realizan a negocios para evitar que se desarrolle evasión de impuestos. "Por ejemplo, un consultorio de dermatología, el arriendo de ese consultorio es algo que se puede quitar a los ingresos para pagar impuestos solo sobre las utilidades. Eso no va a cambiar, pero expertos han detectado que profesionales inflan costos y gastos con cosas que no tienen que ver con su actividad para reducir la base gravable y pagar menos. Entonces va a haber mucho énfasis en auditar estos costos de las rentas no laborales de las personas para aumentar el recaudo que se está perdiendo por evasión."

Por otro lado, habló sobre las principales exenciones que hay en Colombia y cómo las van a cambiar. "En el impuesto a la renta de las empresas hay muchas exenciones sectoriales, tarifas especiales. Por ejemplo, para el sector hotelero hay tarifas de impuesto de renta bastantes inferiores a las de un negocio cualquiera, es un tratamiento tributario que vamos a buscar eliminar. Hay cosas como la llamada economía naranja, o las zonas francas que no están cumpliendo con su función. "

"Todos estos beneficios de este tipo vamos a buscar eliminarlos, no porque no pensemos que hay sectores de la economía que puedan merecer programas de fomento empresarial, sino porque hemos concluido que cuando este fomento se hace, las contraprestaciones que esas empresas le dan a la sociedad no son claras y son beneficios que se perpetúan por muchos años sin que el país reciba beneficios. Lo que vamos a diseñar son programas que tengan condiciones claras".

Escuche la entrevista completa en el audio...