El Pulso del Fútbol, 7 de julio de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la derrota 7-1 del Tolima como visitante ante Flamengo y su eliminación de la Copa Libertadores. César dijo: "Hay un rumor de que Hernán Torres va a salir del Tolima y va a llegar al Cali. No creo que suceda porque Torres es el mejor técnico de Colombia y el Tolima no lo va a dejar ir". Sobre el tema Óscar agregó: "No creo que Hernán Torres salga del Tolima y vaya a llegar al Cali. Es que el Tolima no lo va a dejar ir viejo, así haya perdido como lo hizo anoche".

