Daniel Coronell por inspección de Fiscalía a Cambio: No podemos permitirlo

Daniel Coronell, presidente y periodista de la Revista Cambio, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre la notificación de la Fiscalía sobre la inspección que se piensa realizar este jueves en este medio de comunicación.

"Llegó una comunicación de la Fiscalía, firmada por una investigadora judicial, en donde dice que requiere información publicada en la Revista Cambio. Dice que la información se recogerá mediante diligencia de inspección este día jueves 30 a las 10 a.m. Es decir, nos están diciendo que hay una inspección a los archivos periodísticos, cosa que no vamos a permitir porque es un ejercicio protegido judicialmente", dijo.

Por otro lado, mencionó que esto no se debe permitir porque atenta contra el derecho a la protección de las fuentes y la información en la revista.

"No nos dijeron qué buscaban, solo que requieren información, entonces iban a inspeccionar. Esto no se puede permitir porque ponemos en riesgo la reserva de la fuente en todas las informaciones que tenemos. Dicen que la información se recogerá personalmente y se levantará un acta. La Revista no va a entregar de ninguna manera acceso a archivos con información confidencial", confesó.

