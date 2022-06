La fuerte crítica de Cabal al informe de Comisión de la Verdad y padre Roux

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre el informe final que entregó la Comisión de la Verdad y dejó duras críticas al padre Francisco de Roux.

"Yo ya empecé a leer el informe. Quiero reconocer que está bien escrito y en esa narrativa que equipara a unos con otros, terminaremos como todos, incluido las víctimas, al nivel de los victimarios. Qué horror, soldados, policías que han dejado sus extremidades y sangre, van a seguir siendo el títere con el que juega la izquierda para justificar los horrores revolucionarios. Es inaceptable. Aquí estaremos para seguir combatiendo la mentira", dijo.

Y agregó: "Desde la selección de los comisionados... Cuando usted hace un equipo, debe saber cuál es el objetivo. Si el objetivo fuera la verdad, lo mínimo es que hubiera varios, que hayan vivido esa guerra. Todo terminó derivando que la culpa es del Estado que promovió el paramilitarismo, en ningún lado se culpa a las Farc".

Adicional a esto, mencionó que no se escuchó a las víctimas y que hay testimonios que están en otras entidades que no fueron tenidos en cuenta. Además, llamó "descarado" al sacerdote.

"Cuantas historias reposan en la Fiscalía, en la Unidad de justicia y Paz, en la Defensoría, cuantas historias que son veraces... Ellos decidieron diluir la historia para quitar responsabilidades. El sacerdote es tan descarado que se toma el derecho a decirnos qué hay que hacer ahora con el narcotráfico, hay mucho más allá que la facultad que se le dio. Se gastó 400 mil millones de pesos".

Y añadió: "Uno no se reconcilia con quien pretende reconstruir los hechos de las víctimas. Se borra de la memoria hechos que son incontrovertibles. Dónde están los cientos de secuestrados, de los niños reclutados; que nunca tuvo acompañamiento libre, sino eran obligados. La Comisión ni los escuchó. Toda esta propaganda mentirosa no trae reconciliación. Las víctimas manejan su dolor, pero que eso se busque como garrote político eso es insoportable, mucho menos con el esfuerzo de la Fuerza Pública".

Finalmente, habló sobre la ausencia de Iván Duque, presidente de Colombia, a esta entrega.

A mí me dicen que a Duque lo invitaron tarde, pero esto fue todo un show con dinero público. Esto estaba previsto para que en la plataforma se aplaudiera a Francia y a Petro. Menos mal no fue. Si él hubiera estado acá, hubiera ido. De ser yo, no. Duque fue muy abierto con todos ellos", dijo.