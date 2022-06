Luis Fernando Suárez: "Creo que los colombianos no nos queremos"

Luis Fernando Suárez clasificó a su tercer Mundial. Lo hizo con la selección de Costa Rica luego de superar en el repechaje a Nueva Zelanda con un gol de Joel Campbell al inicio del partido. En El VBar de Caracol Radio, el entrenador colombiano se refirió a este importante logro en su carrera.

Sensaciones en el partido del repechaje

"Estoy feliz, si hay algo que uno siempre pensaba es cuándo ganaré algo lindo y esto que ha pasado lo he valorado más. Mi estómago me decía un montón de cosas, no estaba bien la situación y sentía que nos podían empatar o ganar. Aunque ellos seguían dominando algo me decía que no nos iban a hacer gol. El equipo tuvo el reconocimiento de lo que estábamos enfrentando y lo que podíamos ganar si manteníamos el cero en el equipo nuestro", dijo.

Importancia de Keylor Navas

"Yo me acuerdo del doctor Gabriel Ochoa, siempre dijo, que un equipo se armaba desde la defensa y desde su arquero. Costa Rica empieza desde ahí, desde su arquero, genera seguridad dentro de la cancha y fuera, apertura cuando quieres hablar con él. Es mucho lo que Keylor hizo para que esta clasificación se diera", comentó.

Le puede interesar:

Lo que le falta a Costa Rica de cara al Mundial

"Defensivamente estamos bien, es una línea defensiva que me deja tranquilo con cualquiera que ponga y dentro de las situaciones uno siempre maneja esto de los volantes de contención, eso está bien. La elaboración de juego hay mucho que mejorar todavía".

"Lo que he sentido con este equipo, en lugar de yo decir cosas, cada situación con los jugadores ha sido muy bonita. Los jugadores que dirijo yo tienen inteligencia táctica y saben cómo llevar a cabo sus ideas, sus sueños. Ha sido espectacular, me siento feliz de estar dirigiendo este equipo porque he aprendido mucho", agregó.

Falta de reconocimiento a técnicos colombianos

"Creo que nosotros los colombianos no nos queremos, nos criticamos mucho. Hablamos mucho de los jugadores pero no miramos al colombiano común y corriente. No se puede señalar al jugador por cómo vive o hace las cosas. El entrenador colombiano es más exigido cuando se hace alguna cosa, depronto el extranjejro no lo es tanto. A un colombiano si se le mira para un lado es malo, y para el otro también. Tenemos que revisarnos como personas".

"No me siento maltratado, pero no le dan la posibilidad de que crean que el colombiano es bueno. Gamero, lo que ha hecho en Millonarios ha sido espectacular, con las uñas, y eso hay que valorarlo. Diego Corredor a donde va pone a funcionar el equipo. Bodhert también juega bien en sus equipos. Armando Osma hace una buena labor. Arriero Herra ha hecho una cosa diferente en Nacional que se necesitaba hace mucho tiempo y es el sentido de propiedad, querer al equipo, lo más importante de Nacional es que se creen dueños de un objetivo y eso lo hace Darío. No estoy pidiendo que nombren a un DT colombiano, sino que digan que el técnico colombiano también es bueno y hay que resaltarlo", resaltó.

Importancia de haber trabajado en medios de comunicación.

"Me aportó mucho. Hay unas cosas en mi vida que han sido importantes. Recuerdo que en el 2006 no celebré ninguno de los 5 goles que hizo Ecuador, porque era lo más lógico. Hoy es diferente y se da a conocer los medios, que le digan a uno escuetamente las cosas. He recibido mensajes de todos los periodistas con los que tuve contacto", concluyó.