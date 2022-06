César Camargo: "Esta es la mejor medicina para mi padre"

César Camargo, presidente del Deportes Tolima, dialogó con El Alargue de Caracol Radio luego de conseguir la clasificación a una nueva final del fútbol colombiano. El dirigente habló del trabajo realizado por el grupo de jugadores y todos los trabajadores del club, además de referirse al estado de salud de su padre, quien se encuentra actualmente hospitalizado en Estados Unidos.

Camargo, quien está junto a Gabriel Camargo en territorio norteamericano durante este difícil momento, comentó de su papá: "es una situación muy compleja, es una enfermedad muy grave, con un pronóstico muy difícil de superar. Esta es la mejor medicina que puede tener en este momento, vamos por el camino correcto, pero todavía falta un largo camino para poder decir que él se va a recuperar del todo".

Pese a ello, César Camargo se mostró esperanzado: "pero acá estamos luchando, como el Deportes Tolima no vamos a bajar los brazos y vamos a luchar, como lo dije, él es un guerrero y vamos a salir adelante. Nos tenemos que multiplicar para cumplir todos los compromisos y lo vamos a hacer y no nos vamos a quedar quietos hasta lograr que él supere su enfermedad".

Lea también

Sobre la clasificación a la final, la tercera en línea, celebró: "es un trabajo de muchos años y una satisfacción más para el pueblo tolimense, para los hinchas del Deportes Tolima".

Mientras que sobre la pregunta si su equipo es o no "el nuevo grande" del país, comentó: "eso no me corresponde a mí decirlo, yo solamente me dedico a trabajar muy fuerte. Lo que sí puedo decir es que Deportes Tolima mucho más que ser grande o chico, su afición grande o chica, es el equipo que tiene un ADN de que todo es difícil en la vida, todo es con trabajo, con lucha. Por eso yo decía que ese colombiano que se levanta muy temprano, que lucha, que trabaja, que lo logra, ese es el Deportes Tolima".