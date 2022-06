Buitrago: "Ir a la Vuelta sería fenomenal, pero no quiero meterme presión"

Santiago Buitrago, el mejor colombiano en el recién terminado Giro de Italia, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se refirió a su calendario y a la posibilidad de estar en la próxima edición de la Vuelta a España. El ciclista bogotano comentó que esta será una decisión que tome en compañía de su equipo.

Tras su gran participación en el Giro, el bogotano se refirió a sus próximas competencias: "ahora viene descansar, viene un poco desconectar. Ya retomaremos pensando en lo que será la segunda parte, para mí será Vuelta a Burgos, Clásica San Sebastián, estoy a la espera de si hago Vuelta a España o sino optaría por hacer un calendario más suave, carreras de una semana, clásicas en Italia, estoy esperando la confirmación".

De ir a La Vuelta, añadió: "sería fenomenal, pero tampoco quiero meterme mucha presión, meterle presión a mi cuerpo, a mi mente. Es saber que lo que conseguiste en el Giro lo tienes que igualar en la Vuelta. Quiero ahorita pensarlo bien, tomar una decisión con mi equipo y sé que la decisión que se tome será la mejor. Si voy a la Vuelta a España seguiré entrenando con el objetivo de dar lo mejor de mí".

Entretanto, del Giro de Italia declaró: "muy contentos por haber quedado campeones por equipos, lo celebramos en Verona con todo el staff, todo el equipo, algo sencillo pero en familia".

"De las 21 etapas era la que menos me esperaba ganar, menos condiciones con las que salimos ese día, lloviendo, era una etapa con descensos muy largos, no es que hubiera una etapa en la que me convenía estar en fuga", agregó sobre su victoria en la etapa 17 de la carrera.

Buitrago, quien comentó que tiene contrato con el Bahrain hasta el 2023, destacó la alegría de sus padres por su participación en la carrera: "saber que tus padres están orgullosos de tus resultados, para mí es muy grande eso, que tu familia, la que ha vivido todo tui proceso, esté viviendo eso, a mí me llena mucho".

Santiago Buitrago terminó 12 en la clasificación general del Giro de Italia a 24'23" del ganador, el australiano Jai Hindley.