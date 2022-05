Episodio 40-Hora2022: el mapa político tras la primera vuelta

En el episodio 40 de la Hora2022, hora de elecciones, una emisión especial para analizar los resultados de las elecciones presidenciales en primera vuelta. Se debatió sobre el nuevo mapa político que se configuró este 29 de mayo, de la tendencia al cambio y de quienes se enfrentarán en la segunda vuelta el 19 de junio: Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Se analizó el rol de los partidos, de las maquinarias, pero también el de las emociones y la indignación. También miraremos qué pasó con cada candidatura para entender sus triunfos, sus fracasos y los retos que hay en adelante.

Este 29 de mayo hacia las 5:01 minutos de la tarde, finalmente se resolvió la duda de quien acompañaría en segunda vuelta a Gustavo Petro, un interrogante que surgió durante toda la campaña presidencial. Sin embargo, ahora que el panorama parece definido, surgen muchas más preguntas ante lo que pueda ocurrir el próximo 19 de junio, ya que al balotaje se colaron dos figuras que han apelado al inconformismo y la necesidad de cambio. También está presente la manera como se configuró el panorama político tras las elecciones, pues se logró pintar el mapa del país en solo dos colores, Gustavo Petro ganó en 19 regiones y Bogotá, mientras que Rodolfo lo hizo en 13 y Federico Gutiérrez solo ganó en el departamento de Antioquia.

Con la mayor votación en 20 años, tras alcanzar una participación del 54,91 por ciento, el resultado fue el siguiente: Gustavo Petro consiguió 8,5 millones de votos, eso representa el 40,32 por ciento del total, un incremento de poco menos de 500 mil votos, si se comprara con los 8 millones obtenidos en la segunda vuelta en 2018, aunque es una conquista en términos electorales para la izquierda colombiana, lo distancian de Rodolfo Hernández, 12,17 puntos, pues el ingeniero sacó 5,9 millones de votos, lo que representa el 28,15 por ciento del total. Esta fue considerada la sorpresa de la jornada, pues Hernández no asistió a un buen número de debates, no acudió a la plaza pública, no tenía el respaldo de los grandes partidos y es el único candidato con un proceso judicial abierto por corrupción, y a pesar de este panorama con su discurso de apelar a sacar a la corrupción y a la “ladronera” como suele decir, del Estado, logró pasar al balotaje.

Lo que dicen los panelistas

Oscar Jahir Hernández, jefe de campaña del candidato Rodolfo Hernández y director de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, comentó que más que un “outsider”, Rodolfo es un hombre coherente que, en 7 años como político, ha hecho política desde región, desde el territorio y que en estas elecciones llega a casi 6 millones votos. Agregó que no hay triunfalismo, porque son conscientes de que tienen que salir a ganar votos, a convencer a la ciudadanía de qué es lo que le conviene al país.

Explicó que el voto en favor de Rodolfo es un castigo al gobierno que no comprendió las necesidades de los ciudadanos, es un castigo a la institucionalidad democrática, “más que uribismo a favor de Rodolfo son ciudadanos del común que quieren un cambio en el país y que sienten que quien los representa no es un político tradicional, sino alguien que sabe gobernar”, afirmó.

Eduardo Noriega, exsecretario general de la Alcaldía de Bogotá, abogado y miembro de la campaña de Gustavo Petro, consideró que el triunfo del Pacto Histórico se consolida a través de lo que cree es un resultado extraordinario, “casi todos los datos son históricos. Hay crecimiento real de 2 millones de votos. Este es más alto que su resultado en segunda vuelta en 2018; el resultado es histórico y contundente”. Por otro lado, dijo que hay una derrota estruendosa del uribismo, “hoy Rodolfo es el que más se parece al uribismo, incluso hay evidencia de las buenas relaciones de Rodolfo y con el expresidente Uribe, ese análisis sí puede hacer”.

Aceptó que el paso de Hernández a segunda vuelta sí es una sorpresa, pero que desde la campaña de Petro se va a trabajar por consolidar zonas como la costa caribe donde cree, se puede crecer.

Para Mónica Pachón, politóloga, PhD en Ciencia Política, experta en sistema electoral y presidencial y profesora en la Universidad de los Andes, hoy el panorama es diferente a si Federico Gutiérrez hubiera ganado y pasado a segunda vuelta, pero advierte que la sorpresa de Rodolfo cambia la discusión. “Estamos en un país donde hay una agenda anti-establecimiento y no se sabe bien quién lo representa”, también advirtió que hay una certeza en la medida en la que los votos de Fico se van para donde Rodolfo Hernández, pues cree que ahí hay toda una fuerza antipetrista que se piensa ir con el contrincante que en este caso es Rodolfo Hernández.

Planteó que la ciudadanía está preocupada al enfrentarse a dos líneas de incertidumbre, advierte que no cree que las personas confíen plenamente en candidatos como Rodolfo Hernández o Gustavo Petro, por lo tanto, se pregunta cómo se hace para escoger entre dos candidatos que no ofrecen certidumbre cuando se ha estado en un ambiente de indignación ante el sistema político, pero al sentir el peligro estamos endeudados con nosotros mismos, “le dimos duro al sistema y se puede estar a punto de perderlo”.

Gabriel Silva, politólogo, exministro, exembajador y columnista en Cambio, comentó que se puede definir la elección como una ruptura en todos los escenarios. “Hay una ruptura frente al pasado, se rompió el patrón del poder de ejercicio de influencia política de grupos económicos. Hay una nueva forma de hacer política y estoy feliz con eso”, comentó. De otro lado, dijo que a partir de la segunda vuelta el escenario es diferente y tiene otras variables. “El gran triunfo de Rodolfo es derrotar o superar a Fico, pero eso no quiere decir que tenga garantizado que va a derrotar a Petro”, afirma que no se puede sumar ese voto en automático a pesar de que Fico lo diga, “eso es cuento chino”.

También dijo que hay dos clases de cambio, uno de maquinarias, de eliminar burocracia, de acabar con el clientelismo en el que estaría enfocado Rodolfo Hernández, y otro modelo de cambio más reformista hacia la izquierda como lo propone Petro.

Para Javier Lafuente, periodista y subdirector de El País América, lo más llamativo es el auge de una figura que hasta ahora era un poco un “outsider” como lo de Rodolfo, “no sé si ese cambio y ese golpe a la tradición política es tal porque en elecciones marzo se votó a maquinarias y tradicionales, pero es evidente en esta elección que se compra la idea del cambio por uno o por otro lado”.

Agregó que Rodolfo trata de calar idea de ser alguien antisistema y anti-establecimiento cuando plantea que no lo es necesariamente. “Ahí se ha podido equiparar al modelo del cambio. Quien votó por Duque hace cuatro años, está votando hoy por Rodolfo, no hay territorio donde antes ganaba Duque que ahora gana Rodolfo”, esto según los datos que arrojó el mapa del país tras las elecciones del domingo.