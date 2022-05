El Pulso del Fútbol, 26 de mayo de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la clasificación del Deportes Tolima a una nueva fase de la Copa Libertadores y su trascendencia como un equipo grande en Colombia. César dijo: "Estamos felices con la victoria y la clasificación del Tolima en Brasil ante el poderoso Atlético Minero. Pero yo no creo que todavía sea grande, le falta mucha historia". Sobre el tema Óscar agregó: "Hace algunos meses dije que el Deportes Tolima era un equipo grande en Colombia ¿Ahora van a decir que no? Tú y algunos oyentes que no estuvieron de acuerdo conmigo".

No olvide escuchar el audio del programa.